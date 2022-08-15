Youtube Videoları Programsız Nasıl İndirilir?

YouTube çıktığı günden beridir hayatımızda. İnsanlar YouTube videolarını kaliteli bir şekilde izleyebilmek için internet kullanımının yüksek olması gerekiyor. Bu durum Wi-Fi olduğu zaman bir sıkıntı yaratmasa da çoğunlukla dışarıda oldukları zaman YouTube'dan video izlemek isterlerse hücresel veriyi kullanmak zorundalar. Ancak YouTube video indirme işlemi gerçekleştirilerek dış ortamda da YouTube'dan indirilen videolar kaliteli bir şekilde izlenebilir.

Fakat YouTube videolarını indirmek için video indirme programları kullanmak gerekiyor. Bu, programlarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, arama motorları üzerinden; "YouTube video indirme programsız" diye aramalar yapmaktadırlar. Bu web sitelerinin kimi doğru çalışırken kimi ise virüslü bir şekilde cihaza inmekte ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Peki YouTube videolarını programsız bir şekilde nasıl indirebiliriz? Gelin birlikte bakalım.

YouTube Videoları Programsız İndirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle indirmek istediğiniz YouTube videosunu açın.

Daha sonra üst taraftaki bağlantı linkine çift tıklayın.

Ctrl+C tuşuna birlikte basarak YouTube videosunun bağlantı linkini kopyalayın.

Daha sonra Video İndir web sitesine gidin.

web sitesine gidin. İlgili butona kopyaladığınız bağlantı linkini yapıştırın.

Video indir seçeneğine tıklayın.

Videonuzu hangi kalitede indirmek istediğinizi seçin.

Video indirme işlemi başlamış olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Özellikle eğitim videolarını kütüphane gibi ortamlarda izlemek için YouTube video indirme işlemi çok kullanılmaktadır. YouTube videolarını program kurmadan indirebilceğiniz web siteleri bu işlemler için oldukça pratiktir.

Telefondan YouTube Videoları Programsız İndirme Nasıl Yapılır?

Cihazınızda YouTube'u açın.

İndirmek istediğiniz video'ya gelin.

Sağ taraftaki üç nokta seçeneğine dokunun.

Paylaş seçeneğinden bağlantıyı kopyalayın.

Daha sonra Video İndir web sitesine gidin.

web sitesine gidin. İlgili butona kopyaladığınız bağlantı linkini yapıştırın.

Video indir seçeneğine basın.

Videonuzu hangi kalitede indirmek istediğinizi seçin.

Video indirme işlemi başlamış olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

2 Milyara yakın aktif kullanıcısı bulunan YouTube, dünya üzerindeki en popüler video izleme platformlarından biri. YouTube programsız video indirme işlemi yaparak film, dizi ve eğitim videolarını istediğiniz yerde izleyebilir, internet problemi yaşamazsınız.

Eğer web sitelerine gitmek ve YouTube bağlantı linkini yapıştırmakla uğraşmak istemiyorsanız. İlgili video'yu açıp "www.youtube.com" olan kısmı "www.youtube1s.com" olarak değiştirebilir ve direkt olarak videonuzu indirmek istediğiniz web sitesine gidebilirsiniz.

Bu içeriğimizde YouTube'dan programsız video indirme nasıl yapılır? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler hangi web sitelerini kullanıyorsunuz, sizce en iyi ücretsiz YouTube video indirme siteleri hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'dan oynatma listesi nasıl indirlir? Bilmiyorsanız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.