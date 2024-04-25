Final Fantasy XIV'te Gil Nasıl Kazanılır? En Etkili Gil Kazanma Stratejileri

Oyun oynamak pek çoğumuz için günlük hayatın stesinden uzaklaşıp kafa dağıtmak için vazgeçilmez bir eğlence aracı. Ancak bazı oyunlar her ne kadar eğlenceli bir oynanış sunsa da tadını çıkaracak noktaya gelene kadar bizden çok fazla zaman ve emek talep edebiliyor.

Final Fantasy XIV'ü (14) ele alalım mesela. MMO RPG türündeki oyun, sunduğu geniş ve ilgi çekici dünya, sürükleyici hikayesi ve sürekli yenilenen içeriği ile her seviyeden oyuncuya hitap ediyor. Üstelik yapım, her biri kendine özgü yetenek ve oynanış tarzına sahip pek çok farklı sınıf barındırıyor.

Bu sayede oyuncular, zevklerine ve oyun tarzlarına en uygun sınıfı seçerek oyunun dünyasında eşsiz bir maceraya atılabiliyorlar. Ayrıca destek sınıfları bile saldırı becerilerine sahip olduğu için, oyuncular ister tek başlarına ister grup halinde oynamayı tercih etsinler, kahramanlarını diledikleri şekilde geliştirebiliyorlar.

Gil Nedir? FFXIV'te Para Birimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ancak yukarıda da bahsettiğimiz zaman meselesi yüzünden Final Fantasy XIV'te (14) karakter gelişimi heyecan verici olduğu kadar zorlayıcı da olabiliyor. Özellikle de düşmanlarınızın seviyesi yükseldikçe, etkili hasar verebilmek için ihtiyacınız olan ekipmanlar ve bu ekipmanları elde etmek için harcayacağınız zaman sizde olmayabilir.

Bu nedenle, FF14'te sürekli 'FF 14 Gil' (oyun içi para birimid) kazanmak önemlidir. Böylece, silahlarınızın ve zırhlarınızın her zaman en güçlü seviyede olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için daima savaş halinde olabilir ya da bazı oyuncuların da tercih ettiği ticarete odaklanabilirsiniz.

Final Fantasy 14'te Hikaye Görevleri ve Ödülleriniz

Final Fantasy 14'te (FF 14) hikaye görevlerini tamamlamak, size bolca ödül kazandırabilir. Bu ödüller şunları içerebilir:

Deneyim puanları: Seviyenizi yükselterek yeni becerilerin kilidini açın ve karakterinizi güçlendirin.

Seviyenizi yükselterek yeni becerilerin kilidini açın ve karakterinizi güçlendirin. FF 14 gil (oyunun para birimi): Ekipman satın almak, malzemeler işlemek ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanın.

Ekipman satın almak, malzemeler işlemek ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanın. Malzemeler: Kendi zanaatkar ekipmanınızı oluşturmak veya pazarlamak için kullanın.

Kendi zanaatkar ekipmanınızı oluşturmak veya pazarlamak için kullanın. Ekipman ve silahlar: Karakterinizin istatistiklerini ve yeteneklerini geliştirmek için kullanın.

Hikaye görevleri, ayrıca bölümlerin mekaniklerini anlamanıza, genel hikayeyi kavramanıza yardımcı olur. Üstelik sınıfınızın temel becerilerine hakim olabilir, karakterinizi geliştirme ve gil kazanmanın yollarını öğrenebilirsiniz. Hikaye görevleri, oynanış açısından en kapsamlı olan ve oyuncuya en fazla ödül sunan görevlerdir.

FF 14 geliştiricileri, sadece ana hikayeyi tamamlamanın bile en az 100 saat gerçek zaman alacağını belirtiyor. Bu görevler arka arkaya sıralanır. Yeni bir oyuncuysanız, kendi yöntemlerinizi bulmaya çalışmanıza gerek kalmaz. Hikayeden sapmadığınız sürece, düzenli deneyim ve ucuz FF 14 gil ödülleri almaya devam edersiniz.

Bu görevlerde çoğunlukla canavarları alt etmek veya diğer NPC'lere mesaj iletmek şeklinde olabilir. Hikaye görevleri dışında dünyanın her yerinde etkileşim kurabileceğiniz NPC'ler bulabilirsiniz. Bu NPC'lerden ek görevler alabilir, potansiyel ödüller kazanabilirsiniz.

Özellikle her görev sonrası hemen şehre geri dönmek yerine bulunduğunuz bölgede kalıp FF 14 gil ve deneyim kazanmaya devam ederseniz, envanteriniz dolana ya da mevcut seviyenizi aşana kadar maksimum verim elde edebilirsiniz.

Final Fantasy 14 "Grinding" Rehberi

En sık duyduğumuz oyun terimlerinden biri olan "grinding"; tekrarlayan aktiviteler yaparak güçlenmek, kaynak toplamak ya da seviye atlamak anlamına gelir. Oyuncular, Final Fantasy 14'te ilerlemek için bir karakter gelişim metodu olan "grinding" sistemini sıklıkla kullanıyor.

Bu nedenle oyun tarzını tamamen canavar kesme ve seviye atlatma sistemi üzerine kurabilirsin. Bunu yapmak için, sınıfınla öldürmeye uygun olan ve seviyene uyan canavarlarla dolu ideal konumu bulmalısın. Böylesi bir konum bulmak hiç de zor değil; seni her zaman optimal karakter gelişimi koşullarına götürecek görev sistemini takip etmen yeterli.

Canavarları teker teker yok edebilir, ya da gruplar halinde topladıktan sonra kitle yeteneklerinle hepsini birden halledebilirsin. Hatta, canavar öldürme hızını daha da artırmak için tam donanımlı bir savaş grubu kurmaya ya da böyle bir gruba katılmaya karar verebilirsin.

Grubun bir tanka, bir iyileştiriciye ve birkaç saldırı karakterine ihtiyacı olacak. Provokasyon yardımıyla tankın üzerinde bir sürü canavar topladıktan ve iyileştiricinin desteğiyle tankın can vermesini engelleyerek, saldıran karakterler eliyle bütün düşmanları yok edebilirsin.

Eğer oyun oturumun uzunsa ve tüm grup üyelerinin iyi parametrelere ve istikrarlı internete sahipse, bu avlanma biçimi sana Final Fantasy 14'te görev sisteminden bile daha fazla tecrübe ve gil kazandırabilir.

Seviyen yükseldikçe, kaynak toplama etkinliğin yavaşlayacak ya da tamamen duracak, bu yüzden zamanından zamanına oyun konumunu değiştirmen gerekecek. Seninle canavar arasında en fazla 5 seviye fark varsa, canavarı öldürdüğünde ödül ve tecrübe kazanma şansın yüksek olacak.

Fraksiyonlar

Farklı fraksiyonlarla güven inşa ederek gil kazanabilirsiniz. Örneğin, avcılar ile görevler alarak bölgedeki hayvanları avlayabilir ve karşılığında fraksiyon seviyenizi yükseltebilirsiniz. Bu sayede satabileceğiniz deriler ve mallar kazanabilirsiniz.

Orduya katılarak donanma, piyade veya özel kuvvetlerde görev yapabilir, komutanınızın görevlerini tamamlayarak özel ödüller kazanabilirsiniz. Görevleri tamamlayarak ek deneyim ve gil kazanabilirsiniz.

Raids (Yağmalar)

Final Fantasy, heyecan verici bir baskın (raid) sistemine sahip. Bu sistemde, her biri rastgele ödül içeren üç tür patronla dolu bir bölgeye baskın düzenlersiniz. Ödüller genellikle baskın bölgesinin seviyesine uygun silahlar veya zırhlardır.

Baskınlar, bölgenin yeniden başlamasıyla (genellikle haftada bir) tekrar kullanılabilir hale gelir. Her baskının zorluk seviyeleri bulunur. Bu seviyelerde patronlar aynı kalsa da, saldırıları ve yenilmeleri zorlaşır.

Zorluk arttıkça her patronun kendine özgü taktikleri ve özel yetenekleri de güçlenir. Baskınları başarıyla tamamladığınızda, efsanevi silahlar ve zırhlar da dahil olmak üzere çeşitli kalitede ödüller kazanabilirsiniz.

Bu ödüller kahramanınızı güçlendirmek için kullanılabilir veya ihtiyacınız olmayanları satarak FF 14 gil kazanabilirsiniz. Bu ödüller diğer oyuncular için de değerli olabilir.

FATE

Final Fantasy dünyasında zaman zaman bir lokasyona canavar akını ile ilişkilendirilen özel bir etkinlik olan FATE düzenlenir. Bütün oyuncular bu yaratıkların yok edilmesinde rol oynayabilirler.

Bu tür canavarlardan çok fazla tecrübe puanı ve gil kazanabilirsiniz, ancak asıl altını, canavarın toplam sağlığının yarısından fazlasına hasar veren oyuncu alacaktır. Bu yüzden, ciddi miktarda ve istikrarlı hasarınız olması gerekir ya da organize bir grupla hareket etmelisiniz. Her durumda ciddi tecrübe puanı kazanabilirsiniz.

Kısa Özet: Final Fantasy'de FATE etkinlikleri canavar baskınlarıdır. Oyuncuların işbirliği yaparak tecrübe puanı ve oyun içi para birimi (gil) kazandığı aktivitelerdir.