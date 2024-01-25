2024'te Steam'de En Çok İstek Listesine Eklenen Oyunlar

Dünyaca ünlü popüler oyun platformu Steam’e neredeyse her ay 1.000’i aşkın yeni oyun ekleniyor. Tüm oyunları yakından takip etmek oldukça zor ancak istek listesi bu işi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar tanıtımını gördükleri oyunları bu listeye ekleyerek oyunla ilgili güncel gelişmelerden haberdar oluyor.

Peki, 2024 yılında en çok istek listesine eklenen oyunlar hangileri? Her ay yeni oyunların katılması ile güncellenen bu listeyi en yeni haliyle sizinle paylaşıyoruz.

2024’te Steam İstek Listesine En Çok Eklenen Oyunlar Hangileri?

Hades II

Manor Lords

Hollow Knight: Silksong

Black Myth: Wukong

Frostpunk 2

ARK 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Enshrouded

The First Descendant

Nightingale

1. Hades II

Çıkış Tarihi: 2024’te erken erişim.

2020 yılında popüler olan Hades’in ardından oyunun yeni versiyonunu istek listelerinde zirveye oturmayı başardı. Yeraltı Dünyası Prensesi ile Melinoe’nin ana karakterler olarak karşımıza çıktığı bu oyunda yeni silahlar, geliştirmeler ve üstün yeteneklere sahip tanrılar kurgulanmış.

2. Manor Lords

Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2024

Ortaçağ’da geçen bir strateji oyunu olan Manor Lords’ta ülkenin vatandaşlarını korumak için güçlü bir şehir ordusu üstlenmek sizin göreviniz. Malikane lordu olarak oynayacağınız bu oyunda Civilization’ın izlerini sürecek, Total War’dan esintilerle karşılaşacaksınız.

3. Hollow Knight: Silksong

Çıkış Tarihi: Henüz açıklanmadı.

Hollow Knight isimli popüler aksiyon oynunun devamı diyebileceğimiz bu oyunda bir şövalyeyi yönetiyoruz. Bu şövalyenin karşısında ise Hornet isimli Hallownest’in prenses koruyucusu bulunuyor. Akrobatik hareketlerle zenginleştirilmiş bir oyun. Çıkış tarihi ise henüz duyurulmadı.

4. Black Myth: Wukong

Çıkış Tarihi: 20 Ağustos 2024

Journey to the West isimli bir Çin romanından esinlenilerek geliştirilmiş bir oyun. Mitolojik yaratıklarla savaşacağınız bu oyunda yeni asa teknikliklerini, olağanüstü becerileri ve büyüleri keşfedeceksiniz.

Çeşitli ekipmanlar ile gücünüzü aktif bir hale getirip başarıya ulaşmanın yollarını arayacağınız mitolojik bir aksiyon oyunu olduğunu söylemek mümkün.

5. Frostpunk 2

Çıkış Tarihi: 2024 yılı içinde.

Dünyanın dört bir yanını felakete sürükleyen bir kar fırtınasının üstünden tam 30 yıl geçmiştir ve siz hayatta kalmaya çalışıyorsunuzdur.

Göreviniz mevcut koşullar altında sınırlı kaynakları kullanarak yeni bir şehir inşa etmek ve geride kalan insanların birbirini parçalamasını önlemek. Güçlü kurgusu ile dikkat çeken strateji odaklı bir hayatta kalma oyunu.

6. ARK 2

Çıkış Tarihi: Henüz açıklanmadı.

Dinozorlara özel bir ilginiz mi var? Öyleyse bu oynun bir önceki versiyonu olan ARK: Survival Evolved’u duymuş olmalısınız. Dinozorları evcilleştirdiğiniz bu oyunu ardından Fast X ve Moana’nın baş karakter olduğu ARK 2 versiyonu geliyor.

Yeni silahlar üretip binalar inşa edeceğiniz bu oyunda bir yandan dinozorlara binip bir yandan da canavarlarla savaşıyor olacaksınız. İlk oyundan farklı olarak biraz daha hikayeye odaklanan bir deneyim sunması beklendiğini söyleyebiliriz.

7. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Çıkış Tarihi: 5 Eylül 2024

Yine serinini devam niteliğindeki oyunlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli insan gruplarının bazı tehlikeli mutantlarla savaşı konu alınıyor.

Bu sefer 64 km’lik radyoaktif bir alandaki nişancı siz oluyorsunuz. Bu kurgunun içinde uykusuzluk, açlık, yaralanmalar ve kanamalar gibi çeşitli zorluklarla da mücadele etmeniz gerekiyor.

8. Enshrouded

Çıkış Tarihi: 24 Ocak 2024

Oyuncuların en çok ilgisini çeken türlerden birisinin hayatta kalma oyunları olduğu aşikar. Enshrouded’de de fantezi temalı bir hayatta kalma hikayesi görüyoruz.

Aynı zamanda oyun içinde yapacağınız faaliyetler arasında üretim, keşif, inşa ve dövüş gibi farklı eylemler de bulunuyor. Embervale’in kurtuluşu için çabaladığınız bu oyunda bir sunucuda 16 kişi aynı anda oyuna dahil olabiliyor.

9. The First Descendant

Çıkış Tarihi: 2024’ün yaz ayları.

Bu oyunda insanlığı kurtarmak için görev başına geçiyorsunuz. Size verilen görevleri yerine getirip dev patronları alt etmekle görevli bir Descendant’ın yerine geçiyorsunuz.

Farklı becerilere sahip karakterler arasından seçim yapabileceğiniz oyunda özelleştirip geliştirebileceğiniz birçok silah ve ekipman bulunuyor.

10. Nightingale

Çıkış Tarihi: 22 Şubat 2024

Açık bir dünyada hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz bu oyunda steampunk estetiği dikkat çekiyor. Oyunda malzeme toplayıp çeşitli yapılar inşa ederken bir yandan mağara ve kalıntı keşfine çıkma, bir yandan da devasa yaratıklarla savaşma şansınız oluyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz bu oynu beş arkadaşınızla birlikte deneyimleme imkânınız da var.