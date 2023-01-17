Telefonunuz İçin En İyi Termal Kameralar

Telefonlarda termal kamera kullanılarak normal kamerayla çekilemeyen resimler çekilebilir. Termal kameralar, kızılötesi radyasyon kullanır. Duvar ya da diğer katı nesnelerin arka tarafındaki sıcak noktaları görür.

Drenaj sızıntısı ve aşırı devre kesicilerinde olup olmadığını kontrol eder. Termal kameraların çektiği fotoğraflar normal kameradan çok farklıdır. Tüm nesnelerden elde ettiği kızılötesi radyasyonla sıcak noktaları algılayıp yakalar.

Telefonlarda Kullanılabilecek En İyi 5 Termal Kamera

Flir One Gen 3

Seek Thermal Compact

FLIR One Pro

HT-301

Uni-T UTi120M

1. Flir One Gen 3

2.6 inç genişlikte olan Flir One Gen 3 termal kamera, 1,3 inç yüksekliğe sahiptir. Cihazın üzerinde yerleşik iki adet kamera ve pil bulunuyor. Ayrıca kamera gövdesinde yuvarlak kenarlar dizayn ediliyor. Yan kısmında iki adet lastik tutacağı mevcut. Üst bölümündeyse USB-C fişi var. Teknik açıdan olduça donanımlı bir ürün olarak öne çıkıyor.

2. Seek Thermal Compact

Yüksek çözünürlüğüyle Seek Thermal Compact dikkat çekiyor. Kolay kurulabilen bu termal kamarayı sadece telefondaki şarj bağlantı noktasına takmanız yeterli oluyor. Cihazın görüş açısı çok küçüktür.

3. FLIR One Pro

FLIR One Pro, karanlıkta dahi iyi görüntü ortaya çıkan bir termal kameradır. Ayarlanabilir konektörlerden oluşan FLIR One Pro’da kamera kolay bir şekilde ayarlanıyor. Çok rahat istediğiniz görüntüleri yakalayabilirsiniz. Gelişmiş görüntü ve video işleme özelliklidir. Uzaktan sıcaklık ölçümü; -4F- 248 F arasında değişiyor.

4. HT-301

HT-301, 344x288 çözünürlüklü olarak tasarlanıyor. Resim ve videoların gerçek zamanlı olarak kullanılmasında etkin rol oynuyor. Farklı sıcaklık derecelerini kolayca ölçüyor. Kişisel kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu termal kamera, tak-çalıştır özelliklidir. Telefon sayesinde pil ömrü uzuyor. Böylece sürekli şarj etmek zorunda kalmayacağınız fonksiyonel bir cihazdır.

5. Uni-T Uti120M

Cep telefonlarının alt kısmına monte edilerek kullanılan Uni-T Uti120M, kompakt özellikli termal kamera olarak biliniyor. Uni-T Uti120M; 2 inç genişliğinde tasarlanıyor. Kızılötesi görüntüleri 120x90 piksel çözünürlükte yakalıyor.

Sizlere telefonlarınızla kullanabileceğiniz en iyi termal kameralar hakkında bilgi verdik. Dilerseniz Dual Kamera Nedir, Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.