Twitter "Bu Tweet Kullanım Dışıdır" Ne Demek? İşte Hatanın Nedenleri

Twitter’da “Bu Tweet Kullanım Dışıdır” iletisinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Neredeyse her tweetin altında çıkan, Twitter’ın resmi olarak açıklamadığı “Bu Tweet kullanım dışıdır” kullanıcıları adeta çıldırtmış durumda. Acaba ne yazıldı da “Bu Tweet kullanılmıyor” iletisi çıkıyor? sorusuna yanıtların, tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Bu blog yazımızda Twitter'da bu iletinin neden görüldüğüne ve bu tweetlerin nasıl okunacağına değiniyoruz.

Twitter’da sponsor tweetlerden sonra sıklıkla karşımıza çıkan başka bir can sıkıcı tweet: “Bu tweet kullanım dışıdır”. Zaman akışında tweetlere göz atarken veya bir bağlantıya tıkladığımızda karşımıza çıkan sinir bozucu bu mesaj, gri veya koyu mavi kutucuk içerisinde çıkıyor.

Twitter - Bu Tweet Kullanım Dışıdır Ne Demek?

Bu mesaj, o tweetin hassas içerik içermesi veya alıntılanan tweetin silinmesinden dolayı gösteriliyor. Tweeti kullanıcının kendisinin silmesi bir neden olsa da tek neden değil. Twitter kullanıcısı tweetlerini görmenizi engellemiş olabilir. Twitter kullanıcısını engellemiş olabilirsiniz. Gizli bir hesaptan retweetlenmiş olabilir. Tweette engellediğiniz biri etiketlenmiş olabilir. Tweet hassas içerik olarak işaretlenmiş olabilir.

“Bu Tweet kullanım dışıdır” yazan tweetlerini görmek içinse deneyebileceğiniz üç yöntem var. Tweet yeniden paylaşılmışsa ilk atan hesaptan içeriğini okuyabilirsiniz. Twitter kullanıcısının engelini kaldırabilir, engellendiyseniz farklı bir yolla iletişime geçerek engeli kaldırmasını isteyebilirsiniz. Bu yöntemlerden hiçbiri çalışmazsa yapabileceğiniz tek şey Twitter ile iletişime geçmek.

Twitter Açıklamıyor, Uzmanlar Ne Diyor?

Peki, “Bu Tweet kullanım dışıdır” mesajına uzmanlar ne diyor? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık’a göre; hesapları doğrulanmamış, sürekli saldırgan tavırlar sergileyen, derin şüphe uyandıran hesapların tweetleri hiçbir kullanıcıya gösterilmiyor. Bot ve sahte hesapların çoğunlukta olduğu, kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun anonim / takma isimle bulunduğu platformda bu çalışmanın huzur ortamını sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerinin korumak amacıyla yapıldığı söyleniyor. Twitter’dan resmi açıklama gelir gelmez sizlerle paylaşacağız.