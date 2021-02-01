WhatsApp yerine Telegram kullanmaya başladıysanız, sohbet geçmişinizi taşımanın kolay ve pratik bir yolunu arıyor olabilirsiniz. Peki ama WhatsApp sohbetlerini Telegram'a aktarma nasıl yapılır? Bu rehberimizde konu hakkında merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Açık bir şekilde söylemek gerekirse WhatsApp'ın yedekleme ve geri yükleme özelliği çok sınırlı bir şekilde çalışıyor. Hatta üçüncü parti bir araç kullanmıyorsanız, bunları Android ve iOS arasında bile kullanamazsınız. Öte taraftan Telegram, kapsamlı bir içe aktarma desteği sunuyor.

Güzel haber şu ki, mesajları içe aktardığınızda her iki taraf da bunu görebilir. Bu mesajlar sohbetin altına eklenir ancak orijinal zaman damgalarını taşırlar. Yani tek yapmanız gereken WhatsApp'tan dışa aktarıp, Telegram'dan içe aktarmak olacak. Öte taraftan bunu her sohbet için ayrı ayrı yapmalısınız. Peki ama bu nasıl yapılır?

WhatsApp Sohbetlerini Telegram'a Aktarma (Android)

WhatsApp uygulamasını açın ve aktarmak istediğiniz konuşmaya girin.

uygulamasını açın ve aktarmak istediğiniz konuşmaya girin. Sağ üst köşede yer alan üç noktalı menü simgesine tıklayın.

Daha Fazla butonuna basın.

butonuna basın. Açılan ekrandan Sohbeti Dışa Aktar seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. İsteğe bağlı olarak Medya Ekle ya da Medya Ekleme seçeneğine tıklayın.

ya da seçeneğine tıklayın. Paylaşım ekranı açıldığında Telegram uygulamasına tıklayın.

uygulamasına tıklayın. Mesajı aktarmak istediğiniz konuşmayı seçin ve İçe Aktar butonuna basın.

butonuna basın. Her şey tamamlandığında Bitti seçeneğine dokunun.

WhatsApp Sohbetlerini Telegram'a Aktarma (iPhone)

WhatsApp uygulamasını açın ve aktarmak istediğiniz konuşmaya girin.

uygulamasını açın ve aktarmak istediğiniz konuşmaya girin. Üstte yer alan Profil Adı kutucuğuna tıklayın. (ismin yazdığı yere)

kutucuğuna tıklayın. (ismin yazdığı yere) Aşağıdaki Sohbeti Dışa Aktar butonuna basın.

butonuna basın. İsteğe bağlı olarak Medya Ekle ya da Medya Ekleme seçeneğine tıklayın.

ya da seçeneğine tıklayın. Paylaşım ekranı açıldığında Telegram uygulamasına tıklayın.

uygulamasına tıklayın. Mesajı aktarmak istediğiniz konuşmayı seçin ve İçe Aktar butonuna basın.

butonuna basın. Her şey tamamlandığında Bitti seçeneğine dokunun.

Buradaki yöntemlerle birlikte konuşma geçmişinizi her iki uygulama arasında kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.