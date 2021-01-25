WhatsApp, Telegram ve Signal Karşılaştırma: Hangisi Kullanılmalı?

Son zamanlarda kullanıcılara gösterilmeye başlanan gizlilik sözleşmesinden sonra yeni anlık mesajlaşma uygulamasına geçmek istiyor fakat hangi anlık mesajlaşma uygulamasının isteklerinizi karşılayacağından emin olamıyorsanız Whatsapp, Telegram ve Signal karşılaştırma yazımız size yardımcı olabilir. Bu yazının sonunda söz konusu uygulamalar içerisinden hangisini kullanacağınıza daha kolay karar verebileceksiniz.

WhatsApp, Telegram ve Signal Karşılaştırma: Hangisi Daha İyi?

Birkaç yıl önce Facebook tarafından satın alınıp şirketin bünyesine katılan WhatsApp Messenger’ın şu anda aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Telegram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı ise 400 milyona ulaştı. Signal ise aylık 10-20 milyon aktif kullanıcı ile listenin en az popüler anlık mesajlaşma uygulaması unvanına sahiptir. Sayılara bakılırsa WhatsApp çok popüler bir mesajlaşma uygulaması gibi görünüyor.

Açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal, WhatsApp Messenger ve Telegram’ın yanında çok az kullanıcı sayısına sahip bir mesajlaşma uygulaması olarak görülürken Telegram, Signal’ın aksine WhatsApp Messenger’a çok daha yakın olmasına olanak tanıyan bir aylık aktif kullanıcı sayısına sahiptir.

Peki, anlık mesajlaşma uygulaması seçerken yalnızca aylık aktif kullanıcı sayısına bakmak yeterli midir? Aslına bakılırsa uygulamanın güvenilirliği, kullanıcıların gizliliğine duyduğu saygı başta olmak üzere dikkate alınması gereken birçok unsur bulunuyor. Üç anlık mesajlaşma uygulamasını kıyasladığımız yazımızda yer vereceğimiz farklılıklar sayesinde hangi uygulamanın size yardımcı olacağını daha iyi bir şekilde öğrenme olanağına sahip olacaksınız.

WhatsApp, Telegram ve Signal Güvenlik Karşılaştırması

İlk olarak Facebook’un popüler mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarının son günlerde en çok gündemde tuttuğu konu ile başlayalım. Güvenlikle ilgili endişeleriniz varsa muhtemelen size güvenlik konusunda en iyi hizmeti veren anlık mesajlaşma uygulamasını kullanmak istiyorsunuzdur. Aşağıda üç anlık mesajlaşma uygulamasının da nasıl bir güvenlik sağladığını en ayrıntılı biçimde öğrenebilirsiniz.

WhatsApp’ın Sunduğu Güvenlik

WhatsApp Messenger, uçtan uca şifreleme kullanır. Bu şifreleme sayesinde tüm mesajlarınız, görüntülü konuşmalarınız, sesli aramalarınız, fotoğraflarınız ve uygulama aracılığı ile paylaştığınız tüm unsurlar WhatsApp Messenger’da uçtan uca şifrelenir. Bu, insanlara gönderdiğiniz mesajları okuyabilecek tek kişinin siz ve alıcıdan bir başkasının olmadığı anlamına geliyor. WhatsApp mesajlarınızın, aramalarınızın, fotoğraflarınızın ve benzerlerinin şifrelenmesinden ötürü içeriklerinize erişemez ve gizliliğiniz böylece koruma altında kalır.

WhatsApp tüm sohbetler için uçtan uca şifreleme kullanıyor olsa da şirketin yedekleme işlemlerinde herhangi bir şifreleme uygulamaması oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca iletişimi taşımak için kullanılan meta verilere de şifreleme uygulanmaz. Bu, WhatsApp Messenger’ın güvenliğinin en çok eleştirilen noktalarından bir tanesidir. Meta veriler, mesajların içeriğine erişim izni sağlamazken birisine ne zaman ve ne kadar süre ile mesaj gönderildiğinin gün yüzüne çıkmasını sağlar.

Yukarıda bahsedilenler arka planda gerçekleşenlerden ibarettir. WhatsApp Messenger’ın daha çok kullanıcıya yönelik güvenlik özellikleri de bulunuyor. Bu uygulama hem Android hem de iOS uygulamasında yerleşik bir uygulama kilitleme özelliği sunuyor. WhatsApp sohbetlerinize sizden başka birinin ulaşmasını istemiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Sohbetlerinizi güvende tutmak için bahsettiğimiz özelliğin yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini de etkin hâle getirebilirsiniz.

WhatsApp kullanıcıların güvenliğini sağlama konusunda genel olarak iyi bir iş çıkarıyor fakat uygulama geçtiğimiz günlerde kullanıcı gizliliğine ilişkin birkaç skandalın altına imza attı. Bu skandallardan bir tanesi, WhatsApp grup daveti bağlantılarının Google aramalarında görünmesi ile ortaya çıkmıştı.

Telegram’ın Sunduğu Güvenlik

Telegram kullanıcılarının güvenliğine önem verdiğinin altını çizen bir uygulama olarak sözlerini doğrulayacak birkaç önemli adım atmış ve kullanıcıların iyi bir güvenlik olanağına sahip olması için birbirinden yararlı özellikleri kullanıma sunmuştur. Bu özellikler maalesef ki kullanıcıların tamamen güvende kalması için yeterli değildir.

Telegram’ın mesajlarınızı ve diğer bilgilerinizi şifreleme biçiminde birkaç sorunlu nokta vardır. Bu noktalardan ilki, Telegram’ın uçtan uca şifrelemeyi desteklemesine rağmen bu seçeneğin manuel olarak etkinleştirilmesinin gerekmesidir. Bununla birlikte Telegram’da uçtan uca şifreleme kullanmanın tek yolu gizli sohbet özelliğini kullanmaktır.

Telegram’da başlatılan gizli sohbetlerde gönderilen tüm mesajlar söz konusu şifreleme yöntemi ile şifrelenir. Uygulamada başlatılan normal sohbetler ise uçtan uca şifrelemeden faydalanamıyor. Bu, mesajlarınızın herhangi bir şifreleme işleminden geçmeden Telegram sunucularından erişilebileceği anlamına gelir.

Telegram, konu ne olursa olsun, mesajlara erişim talebinde bulunmak için mahkeme emrinin olması gerektiğini savunur. Şirkete göre Telegram kurulduğu ilk günden bu zamana kadar kişisel verilerin hiçbiri üçüncü şahıslar ve hükümetlerle paylaşılmadı.

Telegram’da gizli sohbetler kullanmanın da bir çözüm olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Telegram mesajlarınızı şifrelemek için kendi şifreleme protokolü olan MTProto’yu kullanır. Bu dışarıdan bakıldığında hiçbir sorun teşkil etmeyebilir fakat kapalı kaynaklı bir protokol olduğundan güvenlik uzmanları tarafından güvenilirliği doğrulanamıyor. Güvenlik uzmanlarının önerisi de bu nedenle genellikle Signal gibi açık kaynaklı şifreleme protokolü kullanan uygulamalardan yana oluyor.

Signal’ın Sunduğu Güvenlik

Signal uçtan uca şifreleme kullanır. Uçtan uca şifrelemenin yanı sıra açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp Messenger ve Telegram’ın aksine uygulamanın arka planına göz atma şansınız bulunuyor.

Söz konusu güvenlik olduğunda Signal’ı hem WhatsApp’tan hem de Telegram’dan öne çıkaracak bazı önemli özellikler vardır. Örneğin WhatsApp mesajları ve sesli / görüntülü görüşmeleri şifrelerken Signal ise bunlara ek olarak meta verileri de şifreler. Bu güvenlik özellikleri sayesinde kiminle ne zaman hangi konuda konuştuğunuzu Signal’ın arkasındaki ekibin bilmesi dahi mümkün olmaktan çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cellebrite’in Signal’ın güvenliğini geçtiğine dair bazı söylentiler ortaya çıkmış olsa da Signal’dan gelen açıklama ile söz konusu söylentilerin doğru olmadığı açıklandı.

WhatsApp, Telegram ve Signal Özellik Karşılaştırması

Çoğu kullanıcı için anlık mesajlaşma uygulaması seçerken tek önemli unsur güvenlik değildir. Güvenlikten sonra bu uygulamaların özellik bakımından karşılaştırmasını inceleyelim.

WhatsApp Messenger Özellikleri

WhatsApp çoğu kullanıcının ihtiyacı olabileceği hemen hemen her özelliğe sahiptir. Bunu en basit örnekle açıklamak gerekirse uygulama 256 üye kapasiteli gruplar oluşturmanızı ve birden fazla kişiye aynı anda mesaj göndermenizi sağlıyor. İki kişilik sohbetler ve grup sohbetlerinde sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Grup sohbetlerinin 256 üye kapasitesi olsa da sesli ve görüntülü görüşmelerde maksimum 8 katılımcı olabiliyor.

WhatsApp, Telegram ve Signal’da olmayan bir özelliğe de sahiptir. Bu özellik sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hikayelerdir. Hikayeler, insanların düşüncelerini ve duygularını kişi rehberinde kayıtlı olan insanlarla paylaşmak için harika bir özelliktir. Bu özellik aslına bakılırsa WhatsApp’ı bir noktada sadece bir mesajlaşma hizmeti olmaktan çıkarıp sosyal medya platformuna dönüştürüyor.

WhatsApp’ta her türlü dosyayı paylaşabilirsiniz. Fotoğraf, video ve ses dosyaları için dosya boyut sınırı 16 MB, belgeler için belirlenen dosya boyut sınırı ise 100 MB’dır. Buna ek olarak coğrafi konumunuzu konuştuğunuz insanlarla hızlıca paylaşabilirsiniz.

WhatsApp geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek bir şekilde geliştirildiğinden Google Drive ve iCloud gibi bulut hizmetleri aracılığı ile sorunsuz bir yedekleme özelliğine sahiptir. Bu özelliğin en iyi yanı, bulut yedekleme işleminin tamamen ücretsiz olmasıdır. WhatsApp ayrıca yakın bir zamanda karanlık mod desteğini de aldı.

Telegram Özellikleri

Whatsapp Messenger ihtiyacınız olabilecek özelliklerin çoğuna sahipken Telegram’da WhatsApp’ın sahip olduğu özelliklerden çok daha fazlası vardır. Uygulama o kadar çok özellik sunuyor ki geliştiricilere verebileceğiniz tavsiyeler oldukça kısıtlıdır. WhatsApp’ın 256 kapasiteli grubunun aksine Telegram’da grubunuza 200.000’e kadar katılımcı alabilirsiniz.

Telegram botlar, anketler, hashtagler ve çok daha fazlası ile sohbetlerinizi daha eğlenceli hale getirmenize yardımcı olabilir. Uygulama ayrıca alıcının cihazında sonsuza kadar kalmasını istemediğiniz mesajlar için kendi kendini imha eden bir mesaj gönderme özelliğine de sahiptir. Telegram’da gönderilebilecek maksimum dosya boyutu 1,5 GB’dır.

Yakın bir zamana kadar görüntülü görüşme özelliğine sahip değildi fakat yakın bir zamanda getirilen güncelleme sayesinde Android ve iOS cihazlarda hem sesli hem de görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Signal Özellikleri

Signal, güvenlik söz konusu olduğunda Telegram ve WhatsAp’ı kolayca yenerken sunduğu özelliklerle sınıfta kalıyor. Signal’ın Telegram ve WhatsApp’a göre daha az özelliğe sahip olsa da bu durum sizi uygulamayı kullanmaktan alıkoyacak kadar ciddi bir sorun teşkil etmeyecektir.

Signal’da grup oluşturabilirsiniz. Birden fazla kişiye aynı anda mesaj gönderemezsiniz. Signal, Telegram gibi bir süre öncesine kadar görüntülü görüşme desteğine sahip değildi fakat kısa bir süre önce görüntülü görüşme özelliği getirerek bu eksikliğini giderdi.

Telegram’da olduğu gibi Signal’da da kendi kendini imha eden mesajlar gönderebilirsiniz ve tek görüntüleme ile sınırlı fotoğraflar gönderebilirsiniz. Signal ayrıca herhangi bir kişi ile konuşurken not almanıza yardımcı olan bir özelliğe de sahiptir. Uygulamada emoji ve çıkartma özelliği olsa da Telegram ve WhatsApp’a göre çok sınırlı bir özelliktir.

WhatsApp, Telegram ve Signal’ın Arkasında Kimler Var?

Bir uygulamayı kullanmaya karar vermek için güvenlik ve özelliklerin yeterli olduğunu düşünebilirsiniz ama en önemlisi, uygulamaların arkasında kimin veya kimlerin olduğudur. Üç anlık mesajlaşma uygulamasının da arkasında farklı kişi ve kuruluşlar vardır. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü şirketlerin kullanıcı verilerinden nasıl para kazanmaya çalıştığını anlamanıza ve kusursuz bir karar vermenize olanak tanır.

WhatsApp Kime Ait?

WhatsApp belirli bir zamana kadar Signal gibi bir anlık mesajlaşma uygulamasıydı ve arkasında büyük şirketler yoktu. WhatsApp belirli bir süre sonra Facebook tarafından satın alındı. Şirket, WhatsApp’ı kendi adı ile aynı olan sosyal medya platformuna nispeten kişisel hayata biraz daha az müdahalede bulunan bir uygulama olarak tutmayı başarmış olsa da işler artık değişmeye başlıyor.

WhatsApp’ın artık yeni bir gizlilik politikası var ve bu gizlilik politikasına göre şirketin daha iyi bir reklam hedefleme seçeneği sunması için WhatsApp kullanıcılarının verileri toplanmaya ve Facebook’un diğer hizmetleri (Facebook, Instagram vb.) ile paylaşılmaya başlanıyor. Sözleşmelerin detaylarını henüz okumadıysanız 3 maddede WhatsApp sözleşmesinin bilinmeyenlerine göz atabilirsiniz. Hepsi bununla da sınırlı değildir. Facebook’un gündeme geldiği birçok skandal bulunuyor.

Telegram Kime Ait?

Telegram, 2013 yılında Nikolai Durov ve onun kardeşi Pavel Durov tarafından kuruldu. Her ikisi de Rusya’da doğdu. Pavel Durov, geçmişte kullanıcıların kişisel verilerini Rus hükümete vermeyi reddetmiş ve sansür ve hükümet müdahalesine karşı tutumunu o günden bu yana sürdürmeye devam etti. Durov’un hükümetin talebini geri çevirmesi ve hükümetin veri paylaşım talebini ısrarla reddetmesi ile uygulama bir süre boyunca Rusya’da yasaklı durumda kaldı ancak bu yasak daha sonra kaldırıldı.

Signal Kime Ait?

Signal, Moxie Marlinspike ve Brian Acton tarafından yönetilen kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Signal Foundation’a aittir. Marlinspike, 2018 yılında Acton ile tanıştı ve Signal Foundation’u kurdular. Brian Acton ayrıca bir zamanlar WhatsApp’ın kurucu ortağıydı fakat Facebook’un WhatsApp’ı satın almasıyla şirketten ayrılmayı tercih etti.

Signal’ın kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak nasıl para kazandığını merak ediyor olabilirsiniz çünkü uygulamanın varlığını sürdürebilmesi için paraya ihtiyacı vardır. Signal’ın gelirinin büyük bir kısmı bağışlarla sağlanıyor. Signal’ın gelecekte daha iyi yerlere gelmesi için siz de bağışta bulunabilirsiniz.

Telegram, WhatsApp ve Signal Uygulamalarından Hangisi Kullanılmalı?

Tüm bu kıyaslamanın sonunda önünüzde iki seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçeneklerden ilki, özelliğin çok daha fazla olduğu ve Telegram ile Signal’ın aksine Türkiye’de daha çok kullanılan WhatsApp Messenger’ı kullanmaya devam etmektir. Bu seçenekten ilerleyecekseniz kullanıcı gizliliğini önemsememeniz gerekiyor.

İkinci seçenek daha çok güvenliğe önem veren insanların başvurması gereken bir seçenektir. Bu seçenekte tahmin edilebileceği üzere Signal yer alıyor. Telegram yukarıdaki bilgilerden de görülebileceği üzere üst düzey güvenlik sunan bir uygulama değildir. Signal diğer iki uygulamadan farklı olarak tamamen açık kaynaklı ve kullanıcı gizliliğine önem veren bir uygulamadır. Sizin için en önemlisi güvenlik ise başvurmanız gereken seçenek de ikinci seçenek olmalıdır.