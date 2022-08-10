Woody Allen, yönetmenlik kariyerine ellinin üzerinde çektiği filmlerle yön vermiştir. Sinemaya sağladığı katkılarla adını ölümsüzleştirmiştir. Woody Allen filmleri birçok açıdan seyirciyi kendine çekmeyi başarmıştır. Amerikalı yönetmen Woody Allen filmlerinin hem yönetmeni hem de yazarı ve oyuncusu olmuştur. Dünya sinemasına ismini altın harflerle yazdırmıştır. Sinemanın en üretken yönetmenleri arasında yer almaktadır. Woody Allen, kendi has çektiği filmlerle insanların kafasında yer etmeyi başarmıştır. Ünlü yönetmen filmlerinde genellikle kadın-erkek ilişkilerini ele almıştır. Woody Allen filmleri; ilham veren, yaratıcı ve özgürlüğe dayalıdır. Peki, en iyi Woody Allen filmleri hangileri? Mutlaka izlemeniz gereken Woody Allen filmlerinin listesini oluşturduk.

En İyi Woody Allen Filmleri

Kahire’nin Mor Gülü,

Radio Days,

Manhattan,

Blue Jasmine,

Match Point,

Love and Death,

Midnight in Paris,

Annie Hall,

Hannah and Her Sister,

Small Time Crooks (2000)

Kahire’nin Mor Gülü (1985)

Woody Allen filmleri içerisinde izleyicilerin gönlünde Kahire’nin Mor Gülü filmi önemli yer etmiştir. Kahire’nin Mor Gülü isimli filmde Cecilia isimli garson kızdan bahsediliyor. Bu garson kız devamlı sinemaya gitmektedir. Sinemada büyük hayranı olduğu Tom Baxter filmlerini izlemektedir. Cecilia bir gün filmi izlerken Tom Baxter filmden çıkıp kızın yanına gelir. Akademi ve Bafta ödüllerine layık görülen Kahire’nin Mor Gülü, fantastik ögeleriyle dikkat çekiyor.

Tür: Komedi,

IMDB Puanı: 7.7

7.7 Oyuncular: Danny Aiello, Mia Farrow, Jeff Daniels

Radio Days (1987)

1987 yapımlı filmde Joe karakterinin hayatını bir radyonun nasıl etkilediğinden bahsediliyor. Çocukluğunda yaşadığı anıları hatırlamaya başlar. Filmde hikâye flashback’lerle ilerlemektedir.

Tür: Komedi,

IMDB Puanı: 7.4

7.4 Oyuncular: Dianne Wiest, Woody Allen, Mia Farrow

Manhattan (1979)

Manhattan filmi, zengin ve popüler Isaac Davis karakteri üzerinden ilerler. Isaac Davis’in büyük bir hayali vardır. Bu hayalini gerçekleştirmek için çalışır. Filmde Isaac Davis’in eski eşinin yaşadığı sorunlar ve en yakın arkadaşının eski sevgilisine duymaya başladı aşka dair kesitler filmin konusunu oluşturuyor.

Tür: Romantik, komedi, dramatik,

IMDB Puanı: 7.9

7.9 Oyuncular: Diane Keaton, Woody Allen, Mariel Hemingway

Blue Jasmine (2013)

Blue Jasmine filmi kurgu ve senaryosuyla izleyicilerden tam not almıştır. Film, NewYork’un dikkat çekici güzelliğe sahip Jasmine isimli karakter üzerinden ilerliyor. Eşiyle birlikte zengin ve gösterişli bir yaşam süren Jasmin’in hayatı ortaya çıkan mali krizle değişir.

Tür: Dramatik komedi,

IMDB Puanı: 7.3

7.3 Oyuncular: Alec Baldwin, Cate Blanchett, Peter Sarsgaard

Match Point (2005)

Match Point filmi, ünlü yönetmenin Londra’da ilk çektiği filmdir. Chris Wilton, zihninde zengin olma hayali olan tenis hocasıdır. Film, Chris Wilton’un karmakarışık aşk hayatını konu edinmiştir.

Tür: Gerilim, dram, romantik,

IMDB Puanı: 7.6

7.6 Oyuncular: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer

Love and Death (1975)

Woody Allen filmleri listemizin içinde Love and Death’te yer alıyor. Love and Death filminde Boris Grushenko isimli karakter ülkesi Rusya için Napolyon Savaşları’nda savaşmaya zorlanır. Filmde Rusya tarihi komik bir dille anlatılmıştır.

Tür: Tarihi, komedi

IMDB Puanı: 7.7

7.7 Oyuncular: Georges Adet, Woody Allen, Diane Keaton

Midnight in Paris (2011)

Evlilik hazırlığı yapan Gil ve Inez filmin konusunu oluşturuyor. Filmde Gil’in Paris’te gezerken şahit olduğu gerçeküstü maceralar konu edilmiştir.

Tür: Fantastik, romantik komedi

IMDB Puanı: 7.7

7.7 Oyuncular: Rachel McAdams, Owen Wilson, Kathy Bates

Annie Hall (1977)

Alvy Singer ile Annie Hall’in ilişkisine filmde değiniliyor. İkilinin farklı ve tutkulu dikkat çekiyor.

Tür: Romantik, komedi

IMDB Puanı: 8.0

8.0 Oyuncular: Tony Roberts, Woody Allen, Diane Keaton

Hannah and Her Sisters (1986)

Hannah karakterinin kız kardeşi Lee ile kocası birbirine âşık olur. Geniş bir ailenin entrikalı ve iç içe geçen yaşamları anlatılıyor.

Tür: Dram, komedi,

IMDB Puanı: 7.9

7.9 Oyuncular: Dianne Wiest, Mia Farrow, Michael Caine

Small Time Crooks (2000)

Zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan çift filmde konu edilmiştir. Banka soymak için onun karşısında yer alan kurabiye dükkânı açarlar. Çiftin kurabiye dükkânı açmasıyla birlikte yaşadıkları komik olaylar filmde geçiyor.

Tür: Suç, komedi,

IMDB Puanı: 6.6

6.6 Oyuncular: Tracey Ullman, Woody Allen, Hugh Grant

Bu yazıda en iyi Woody Allen filmleri listesinden bahsettik. Ünlü yönetmenin siz hangi filmlerini seviyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.