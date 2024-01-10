Word’de Sayfa Yönünü Yatay Olarak Değiştirme Nasıl Yapılır?

Word belgesinde resim ve tabloları net görüntülemek için dikeyle yatay arasında geçiş yapılabilir. Word’deki bir belgenin tamamı ya da belirli bir sayfasının yönü kolayca değiştirilebilir. Böylelikle içeriğin tamamı sığdığı için daha düzgün görünür.

Biz de bu yazımızda Word sayfa yönünü yatay olarak değiştirme işlemiyle profesyonel belgelerin nasıl oluşturulacağına değineceğiz.

Word’de Bir Sayfanın Yönünü Değiştirme

Word’deki belgenin bir sayfasının ya da sayfalarının yönü değiştirilebilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

Yeniden yönlendirilmek istenilen sayfa/sayfalardaki içerikler arasından (resim, tablo ve metinler) seçim yapılır.

Word’deki “Düzen” sekmesine gidilerek “Sayfa Yapısı” grubunun sağ alt köşesinde konumlanan aşağıyı gösteren oka tıklanır.

Yönlendirme altında yer alan “Yatay” seçilip akabinde “Şuna Uygula” sekmesinin yanındaki açılır menü içerisinden “Seçilen Metin” butonuna tıklanır.

Tamam butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Yukarıdaki adımlarda sadece seçilen sayfaların yönü değiştirilir. Seçilmeyen sayfalar üzerinde kesinlikle değişiklik yapılmaz.

Word’deki belgenin yönü dikeyden yataya şu şekilde değiştirilir;

Düzenin değiştirileceği belge açılır.

“Düzen” sekmesine tıklanır.

Sayfa Yapısı grubunda yer alan “Yönlendirme” butonuna tıklanarak “Manzara” seçilir.

Bir Ara Ekleyerek Bir Word Belgesinin Yatay Olarak Değiştirilmesi

Resim, metin gibi ögelerin olduğu bir Word belgesine ara eklenerek biçimlendirme yapılabilir. Sayfa dikeyden yatay hale getirilebilir. Bunun için de aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;