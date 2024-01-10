Word’de Sayfa Yönünü Yatay Olarak Değiştirme Nasıl Yapılır?
Word belgelerine daha çok içerik sığdırmak için sayfa yönü yatay olarak değiştirilebilir. İşte Word sayfa yönünü yatay olarak değiştirmenin nasıl yapıldığı!
Word belgesinde resim ve tabloları net görüntülemek için dikeyle yatay arasında geçiş yapılabilir. Word’deki bir belgenin tamamı ya da belirli bir sayfasının yönü kolayca değiştirilebilir. Böylelikle içeriğin tamamı sığdığı için daha düzgün görünür.
Biz de bu yazımızda Word sayfa yönünü yatay olarak değiştirme işlemiyle profesyonel belgelerin nasıl oluşturulacağına değineceğiz.
Word’de Bir Sayfanın Yönünü Değiştirme
Word’deki belgenin bir sayfasının ya da sayfalarının yönü değiştirilebilir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;
- Yeniden yönlendirilmek istenilen sayfa/sayfalardaki içerikler arasından (resim, tablo ve metinler) seçim yapılır.
- Word’deki “Düzen” sekmesine gidilerek “Sayfa Yapısı” grubunun sağ alt köşesinde konumlanan aşağıyı gösteren oka tıklanır.
- Yönlendirme altında yer alan “Yatay” seçilip akabinde “Şuna Uygula” sekmesinin yanındaki açılır menü içerisinden “Seçilen Metin” butonuna tıklanır.
- Tamam butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
Yukarıdaki adımlarda sadece seçilen sayfaların yönü değiştirilir. Seçilmeyen sayfalar üzerinde kesinlikle değişiklik yapılmaz.
Word’deki belgenin yönü dikeyden yataya şu şekilde değiştirilir;
- Düzenin değiştirileceği belge açılır.
- “Düzen” sekmesine tıklanır.
- Sayfa Yapısı grubunda yer alan “Yönlendirme” butonuna tıklanarak “Manzara” seçilir.
Word’de Kaynakça Nasıl Oluşturulur?
Araştırma, eser, ödev, deneme ve makale yazarken Word dosyasında kaynakça oluşturma işleminin yapılması gerekir. Yasal olarak kaynakçanın belirtilmesi zorunludur.
Bir Ara Ekleyerek Bir Word Belgesinin Yatay Olarak Değiştirilmesi
Resim, metin gibi ögelerin olduğu bir Word belgesine ara eklenerek biçimlendirme yapılabilir. Sayfa dikeyden yatay hale getirilebilir. Bunun için de aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;
- İlk olarak Word’de belge açılmalıdır.
- Belgenin en başına imleç getirilir.
- “Düzen” sekmesine tıklanarak açılır menü içerisinden “Kesmeler” sayfasına tıklanır.
- Word belgesine bölüm sonu ekleyen “Sonraki Sayfa” sekmesi seçilerek diğer adıma geçilir.
- “Düzen” sekmesi içerisinden yatay formatın seçilebilmesi için “Yönlendirme” açılır okuna tıklanır. Bu işlemle birlikte Word’deki geçerli ve sonraki sayfalar yata moda değiştirilir.
- Aşağıda konumlanan sayfaların portre moduna döndürülmesi içinde imleç sonraki sayfanın başına getirilir.
- “Düzen>Sonlar” sekmesi üzerinden “Sonraki Sayfa” açılır. Bu da Word belgesine başka bölüm sonu eklenmesini sağlar.
- “Yerleşim” sekmesinden “Yönlendirme” sekmesine tıklanır. Buradan “Portre” seçilerek yatay moda değiştirilmek istenen sayfaların dışındakiler dikey moda değiştirilir.
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