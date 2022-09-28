Word’de Kaynakça Nasıl Oluşturulur?

Araştırma, eser, ödev, deneme ve makale yazarken Word dosyasında kaynakça oluşturma işleminin yapılması gerekir. Yasal olarak kaynakçanın belirtilmesi zorunludur. Bunun için Word’de yazı yazarken kaynakçanın nasıl ekleneceği bilinmelidir.

Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Microsoft Office Word uygulamasıyla kolayca kaynakça eklenebilir. Microsoft Word; kaynakların eklemesi ve otomatik güncellenmesi adına yerleşik araç geliştirmiştir. Word üzerinde oluşturulan kaynakların yeniden kullanılması için kaynak listesi kaydedilebilir.

Word Dosyasında Kaynakça Oluşturma

Word'de kaynak ekleme işlemini aşağıda anlatacağımız adımlarla gerçekleştirebilirsiniz. Word dosyasında kaynakça oluşturma adımlarını şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak Word programı açılmalıdır.

İmleç, metin içerisinde kaynakçanın belirtileceği yere götürülerek tıklanmalıdır.

Menü çubuğunda yer alan “Başvurular” menüsü seçilmelidir.

Açılır menü üzerinden belge stili seçilmelidir. (IEEE, APA, MLA gibi.)

Yazıda kullanılacak atıf şekli seçilmelidir. Örnek; MLA stilini kullanmayı düşünüyorsanız ekrana gelen menüden onu seçmeniz gerekiyor.

Farenin imleci alıntı yapılacak ifade ya da cümlenin sonuna getirilmelidir.

Daha sonra en üst kısımda yer alan “Başvurular” seçilmelidir.

“Alıntı Ekle” simgesine tıklanmalıdır.

Ardından ekrana “Kaynak Oluştur” şeklinde bir pencere gelecek. Pencere üzerinde istenen bilgiler uygun şekilde doldurulmalıdır.

“Kaynak Türü” menüsü üzerinden eklenecek kaynak türü seçilmelidir. Örneğin, kitapta yayınlanan bir söz belirtilecekse kaynak türü “Kitap Bölümü” seçilir.

Tamam simgesine tıklanmasının ardından; “belirtilen kaynağın yazarının adı, yayınlanma tarihi, kaynak başlığı” gibi bilgiler girilir. Bilgilerin girilmesinin ardından yeniden “Tamam” sekmesine tıklanır.

Yukarıdaki adımlardan sonra eklenen kaynak; yazılan metin üzerinde seçilen alana otomatik formata uygun eklenir. Kaynak metne eklenince “Alıntılar” menüsü içine de eklenmiş olur. Böylelikle aynı kaynakça kullanılacağı zaman yukarıdaki işlemleri yapmanıza gerek kalmaz. Mevcut alıntılar listesi içinden kaynak bulunup tıklandığında metinde belirtilen yere direkt eklenir.

Word Dosyasında Oluşturulan Kaynak Nasıl Düzenlenir?

Word dosyasında kaynakça oluşturma işleminin ardından yeni bilgi eklenmesi veya güncelleme yapılması gerekebilir. Bunun için kaynağın yan tarafındaki ok işaretine tıklanmalıdır. “Kaynağı Düzenle” seçeneğinden güncellemeler yapılır.

Aynı zamanda Word “Alıntılar” menüsüne tıklandıktan sonra ekrana gelen pencereye giriş yapılır. Buradan alakalı kaynağa veya aynı menünün en alt kısmındaki çark simgesi üzerine tıklanarak güncellemeler yapılır.

Kaynak listesi yönetimi de yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak “Kaynak Yöneticisi” menüsü üzerine tıklanmalıdır. Menüye tıkladıktan sonra yeni kaynaklar eklenip, silinebilir. Aynı zamanda mevcut kaynakların kopyalaması ya da yenisi eklenebilir.

Word Dosyasında Atıf Stili Nasıl Değiştirilir?

Word dosyasında kaynakça oluşturma işlemi sonrasında dilerseniz kaynakçada belirtilen alıntıların stilini düzenleyebilirsiniz. Örneğin; MLA stiliyle yazılan bir makale APA stiline değiştirilebilir. Word dosyasında atıf stilini değiştirmek için şu aşamaları takip etmeniz gerekiyor;

Başvurular menüsü üzerinden ilk MLA stili seçilmelidir. Ekranınıza kaynakça listesi gelecek.

Yukarıdaki adım sonrasında yeniden “Başvurular” sekmesine tıklanmalıdır. Bu adımda yukarının tam tersi olarak APA stili seçilir. Otomatik olarak kaynakça listesi APA formatına dönüşecektir.

Word Dosyasında Otomatik Kaynakça Listesi Nasıl Oluşturulur?

Word dosyasında otomatik kaynakça listesi oluşturma işlemi sayesinde tüm atıfta bulunulan listeye ulaşılır. Çalışmalar sona erince tüm kaynakların listelendiği kaynakça oluşturulabilir. Kaynakça listesinin oluşturulması için aşağıda belirttiğimiz noktaları dikkate almalısınız;

Çalışmanın en son kısmına imleç getirilir.

“Başvurular” sekmesi üzerinden “ Kaynakça ” yanında yer alan oka tıklanır.

” yanında yer alan oka tıklanır. Açılır menü içindeki “Sözü Geçen Çalışmalar” ve “Kaynakça” seçeneklerinden birine basılarak işlem tamamlanır.

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