Yale Akıllı İç Mekân Kamerası ve Görüntülü Kapı Zili İncelemesi

Evi güvende tutmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanan Yale akıllı cihaz serisi kullanım kolaylığının yanı sıra gelişmiş özellikleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu rehberde Yale akıllı iç mekân kamerası ve görüntülü kapı zili incelemesi ile bu ürünlere yakından göz atacağız.

İşlevsellikten ödün vermeden şık ve zarif bir şekilde tasarlanan akıllı kamera ve görüntülü kapı zili, evinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor. Yale Home uygulaması aracılığıyla her zaman her yerden cihazları kolayca kontrol edebilirsiniz.

Uygulama ayrıca tüm Yale akıllı güvenlik cihazlarınızı birbirine bağlamanızı da sağlıyor. Örneğin Yale akıllı görüntülü kapı zili ile bir çağrı tetiklenirse kapıda kimin olduğunu görebilir ve isterseniz akıllı kilidi açabilirsiniz.

Video kaydetme ve görüntü yakalama seçenekleri ile evde neler olup bittiğini uygulama üzerinden dünyanın her yerinde görebilirsiniz.

Yale Akıllı İç Mekân Kamerası İncelemesi

Yale akıllı iç mekân kamerası, Yale Home uygulaması sayesinde uzaktayken bile evinizin içini görmenize imkân tanıyor. 1080p çözünürlük sunan cihaz canlı kamera görüntüsü, hareket tetiklemeli kayıtlar, gece görüşü detaylı bildirimler ve iki yönlü sesli konuşma özelliklerini içeriyor.

Eve geldiğinizde kamerayı otomatik olarak kapatıp akıllı alarmı devre dışı bırakarak gizlilik moduna geçecek şekilde programlayabilirsiniz.

Yapay zeka teknolojisi, size gönderilen yanlış alarm bildirimleriyle uğraşmak zorunda kalmamak için ek ücret ödemeden insan algılamayı, özelleştirilebilir bölgeleri ve zamanlamayı aktif hâle getirmenizi sağlıyor.

Evcil hayvan algılama ve bulut depolama seçenekleri abonelik planı sayesinde kullanılabilir. Bu sayede de evde neler olup bittiğine dair kafanızda herhangi bir soru işareti olmaz.

Daha Fazla Güvenlik İçin Saat Başı HD Kamera Görüntüsü

7/24 kristal netliğinde görüntü sunan 1080p (Full HD) kamera, gece görüşü özelliğini de içeriyor. Bu cihaz evinizde hareket algıladığında görüntüleri yerel olarak veya buluta kaydetmenizi sağlıyor.

Yaşam Tarzınıza Uygun Özelleştirilebilir Güvenlik Sistemi

Kullanımı kolay ve sorunsuz kurulumuyla Yale akıllı iç mekân kamerası, ihtiyaçlarınızı tamamen giderecek şekilde geliştirilmiş bir gözetim sistemi tasarlama olanağı sunuyor. Özelleştirilebilir algılama bölgeleri ve zamanlama özellikleri sayesinde kameranın kapsamasını istediğiniz yerleri belirleyebilirsiniz.

Hareket zamanlamasını kullanarak bildirim tetikleyicilerini ve görüntü kaydını düzenli olaylardan hariç tutabileceksiniz. Yapay zeka teknolojisi, açılıp kapanan bir ışık nedeniyle size gönderilen yanlış alarm bildirimlerini azaltmak için ek ücret ödemeden insan algılamayı etkinleştirmenize olanak tanıyor.

Bu cihazı diğer Yale akıllı ürünler ile entegre edebilir ve böylelikle güvenlik sisteminizin özelleştirilmesi üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz.

Daha Akıllı, Daha Kullanışlı Güvenlik

Akıllı telefonunuzu kullanarak yürürken bile güvende olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Yale Home uygulaması, kamerayı kontrol etmenizi ve evinizin gözetimini uzaktan yönetmenizi sağlıyor. İki yönlü sesli konuşma özelliği sayesinde istediğiniz zaman evdeki kişiyle iletişim kurabilirsiniz.

Akıllı iç mekan kamerayı sesli komutla da kontrol edebilirsiniz. Örneğin siz yemek pişirmekle meşgulken ekran özellikli sesli asistanınızdan çocuklarınızı kontrol etmesini isteyebilirsiniz.

Yale Akıllı İç Mekân Kamerası Özellikleri

Kamera: 1080p, gece görüşü, geniş dinamik aralığı, 8x'e kadar yakınlaştırma

1080p, gece görüşü, geniş dinamik aralığı, 8x'e kadar yakınlaştırma Görüş Açısı: 110 derece

110 derece İletişim: Wi-Fi 2.4 GHz

Wi-Fi 2.4 GHz Ses: İki yönlü ses için mikrofon ve hoparlör. Yankı giderme, AAC ses codec desteği

İki yönlü ses için mikrofon ve hoparlör. Yankı giderme, AAC ses codec desteği Video Depolama Seçenekleri: Yerleşik yerel depolama için flash bellek ve 30 günlük bulut kaydı. Evcil hayvan algılama ve bulut depolama seçenekleri için abonelik planı gereklidir.

Yerleşik yerel depolama için flash bellek ve 30 günlük bulut kaydı. Evcil hayvan algılama ve bulut depolama seçenekleri için abonelik planı gereklidir. Ağırlık: 160 gram

Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili İncelemesi

Yale akıllı görüntülü kapı zili, evinize gelen kişileri istediğiniz yerden görebilmenize ve onlarla konuşmanıza imkân tanıyor. Bu görüntülere akıllı telefonunuz üzerinden 7/24 bakabilirsiniz. Böylece kapı ziline kimin bastığını kolayca öğrenebilirsiniz.

1080p yani Full HD görüntü sunan cihaz, iki yönlü sesli iletişimin yanı sıra gece görüşü özelliğini de içeriyor. Bu özellik sayesinde akşam veya gece zile basan kişileri de görebilirsiniz. Yale tarafından üretilen kapı zilinin kurulumu ve kullanımı da oldukça kolay.

Kapı zili, sizin için en uygun güç kaynağını seçmenize olanak tanıyan hem şarj edilebilir hem de kablolu güçle çalışan çözümlerle beraber geliyor. Hareket algılandığında gerçek zamanlı olarak detaylı bildirimler alabilir ve ziyaretçiler kapı ziline bastığında size bir çağrı gönderilir.

Yale marka ürün bir paket algılandığında size uyarı gönderir. Böylece kargo veya kurye geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Ürün hiçbir ek ücret ödemeden özelleştirebilir gizlilik bölgesi ve zamanlama sunuyor. Araç algılama ve paket algılama gibi diğer AI özelliklerinin yanı sıra bulut kayıt seçenekleri, ek kapsam için abonelik planı mevcut.

Her Zaman HD Görüntü Kaydı

Kapı zilinin üzerinde yer alan kamera, 7/24 çok net görüntüler elde edilmenizi sağlıyor. Evinizi istediğiniz zaman istediğiniz yerden kontrol edebilmenizi sağlayan ürün, hareket algılandığında yerel olarak veya buluta resim ya da video kaydediyor.

Özelleştirilebilir, Üst Düzey Güvenlik Sunan Kapı Zili

Kullanımı kolay ve sorunsuz kurulumuyla öne çıkan görüntülü kapı zili, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış özellikler içeriyor. Kameranızın kapsamasını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Yapay zeka teknolojisi yanan veya sönen bir ışık nedeniyle size gönderilen yanlış alarm bildirimlerini azaltmak için ek ücret ödemeden insan algılama özelliğini etkinleştirmenizi sağlıyor.

Evcil hayvan algılama, paket algılama, araç algılama gibi diğer AI özelliklerinin yanı sıra bulut kayıt seçenekleri de abonelik planı aracılığıyla kullanılabiliyor. Akıllı görüntülü kapı zilini Yale Home uygulaması ile kontrol edebilir ve diğer Yale akıllı cihazlar ile entegre edebilirsiniz.

Ev Güvenliğini Sağlamanın En Pratik Yolu

Yale Home uygulaması ile akıllı görüntülü kapı zilini kontrol edebilir ve evinize gelen kişiyi uzaktan görebilirsiniz. Bu kapı zilinde iki yönlü sesli konuşma özelliği de bulunuyor. Bu sayede evinize gelen kişiyle kapıyı açmadan konuşabilirsiniz.

Sesli komut, akıllı kapı zilini kontrol etmenin bir başka kolay yoludur. Örnek verecek olursak ekran özellikli sesli asistanınızdan kapınızda kimin olduğunu ve size göstermesini isteyebilirsiniz. Kapı zili çaldığında telefonunuza bir çağrı gelir. Dahili hareket sensörleri tetiklendiğinde ise ayrıntılı bildirimler alabilirsiniz. Böylece kapı zilini duymasanız bile evinize birinin geldiğinden haberdar olabilirsiniz.

Yale Akıllı Görüntülü Kapı Zili Özellikleri