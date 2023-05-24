Yapay Zeka Destekli Google Arama Nasıl Yapılır?

Google, kullanıcılarının arama deneyimlerini yapay zekayla daha iyi hale getirmeyi amaçlıyor. Son dönemlerin trend konusu yapay zekayla arama deneyimleri daha çok gelişiyor.

Özellikle aramaların kişiselleştirilmesi noktasında etkin rol oynuyor. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş arama deneyimi sunarken bir taraftan da aranılan konuların hızlı anlaşılmasını sağlıyor.

Ayrıca yeni bakış açılarının keşfedilmesini de sağlıyor. Biz de bu yazımızda yapay zeka destekli Google Aramaları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Yapay Zeka Destekli Google Arama Deneyimi

Yapay zeka desteğiyle Google’da arama yaparken ortaya çıkan yanıtlar; en üst kısımda konumlanır. Aynı zamanda arama sonuçlarının merkezindedir. Search Generative Experience (SGE) isimli özellik; kullanıcılara yaptıkları aramalara dair cevapları direkt üretiliyor. Cevaplar üretilirken arama sonuçlarının merkezinde yer alır.

Yapay zeka destekli Google Arama, Search Generative Experience (SGE) şeklinde adlandırılıyor. Yeni özellikle kullanıcılar arama yaptığı zaman alakalı doğru cevaplar hemen sıralanır. Cevaplar sıralanırken faydalanılan web sitelerin sonuç kısmına yazılır.

Aramalarda bilgiye daha çok ihtiyaç duyuluyorsa kaynak gösterilen web sitelerine tıklanır. Akabinde konuyla alakalı ayrıntılara kolayca ulaşılır. Yalnız bahsedilen bu özelik henüz test aşamasındadır. Search Generative Experience’in geliştirilmesi devam ediyor.

Bu özellikten yararlanmak için Google Labs’in bekleme listesine kullanıcı adı yazdırılmalıdır. Google Uygulaması ya da Chrome masaüstü yeni sayfasından Labs simgesine tıklandığında bekleme listesine giriş sağlanabilir.

Search Generative Experience (SGE) Nedir?

Search Generative Experience (SGE) özelliği sayesinde Google yapay zekadan yararlanarak ortaya detaylı ve doğru arama sonuçları sunuyor. SGE’nin çalışma şekli; ilk verilen sorgu üzerinden ilerliyor.

İlk sorgu üzerinden en üstte yer alan arama sonuçlarının bir özeti oluşturulur. Özet daha sonra arama sonuçları üzerinde görüntülenir. Böylelikle kullanıcılar mevcut bilgilere hızlı şekilde ulaşır.

Search Generative Experience; kullanıcılara aradıkları bilgilere kısa sürede ulaşmalarını sağlayan birçok özellikte sunuyor. Ek kaynaklara bağlantıların sağlanması, video ve görüntülerin tanımlanması gibi birçok özelliği sıralayabiliriz.

Google’ın Yapay Zeka Destekli Arama Özelliği SGE’nin Avantajları Nelerdir?

Search Generative Experience; sorularla onların cevaplarını üretiyor. Ayrıca ek kaynaklara da bağlantılar sağlayıp akabinde hem bilgilendirici hem de kapsamlı sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

Soru ve cevaplarını listelerken arama deneyimini ilgi çekici ve etkileşimli hale getiriyor.

Kullanıcıların ilgi alanlarını ve tercihlerini öğrenip arama sonuçlarını kişiselleştiriyor.

Kullanıcılar için en üstte yer alan arama sonuçlarının özetini sağlıyor. Alakalı görüntüleri, kaynakları ve videoları tanımlayıp ihtiyaç duyulan bilgilere hızlıca ulaşılmasını sağlıyor.

Peki, siz yapay zeka destekli Google Arama özelliğinin gerçekten faydalı olabileceğini düşünüyor musunuz?