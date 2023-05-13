Google'dan Yapay Zeka Destekli Arama: Nasıl Kaydolabilirsiniz?

Çarşamba günü düzenlenen Google I/O açılış konuşmasında Google, Google Arama için ilk üretken yapay zekâ özelliklerini duyurdu. Bu işlevsellik sayesinde Google, yararlı kaynaklara bağlantılar içeren aramalara yapay zekâ destekli yanıtlar sunacak. Şimdilik bu sadece bir test ve Chrome ya da Google uygulamasında denemek istiyorsanız, bir bekleme listesine katılmanız gerekecek.

Search Generative Experience'a Nasıl Kaydolabilirsiniz?

Tarayıcınızdan veya Google uygulamasından bekleme listesine katılmak için atabileceğiniz adımlar şunlardır:

Chrome'da labs.withgoogle.com adresini ziyaret edin.

adresini ziyaret edin. Labs'da Mevcut Deneyimler altında Google Arama başlığını bulun ve Daha fazla bilgi edinin'e tıklayın.

Google hesabınızda henüz oturum açmadıysanız devam etmek için Oturum aç'a tıklayın.

Oturum açtıktan sonra Bekleme listesine katıl düğmesine tıklayın.

Artık Google'ın Arama Oluşturma Deneyimi (SGE) için bekleme listesindesiniz. Bekleme listesinden çıkmak isterseniz, Chrome tarayıcınızdaki veya Google uygulamasındaki onay sayfasına geri dönebilir ve Bekleme listesinden çık düğmesine basabilirsiniz.

Yapay Zekâ Destekli Google Arama Nasıl Çalışıyor?

Konferansta Google yeni yapay zekâ destekli aramayı "3 yaşından küçük çocukları ve köpeği olan bir aile için hangisi daha iyidir, Bryce Kanyonu mu yoksa Kemerler mi?" şeklinde bir arama yaparak gösterdi. Tanıdık mavi bağlantıların üzerinde, soruya ayrıntılı, konuşmaya dayalı bir yanıt veren bir yapay zekâ bloğu belirdi. Her parkın asfaltsız patikalarda köpekleri yasakladığı ancak Bryce Kanyonu'nda köpeklere izin veren iki asfalt patika olduğu belirtildi.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan yanıtın altında Google, önceden yazılmış takip soruları ve kendi özel takip sorunuzu yazma olanağı da dâhil olmak üzere birkaç farklı adım da sunuyor. Bu istemlerden herhangi birine tıklamak, ilk sorudaki bağlamı taşıyan yeni bir konuşma modunu etkinleştiriyor. Başka bir deyişle, Google Arama ile bir sohbetin tamamını başlatabiliyorsunuz.

Bir ürün araması yaptığınızda, Google'ın yeni yapay zekâ alışveriş deneyimi "dikkate alınması gereken önemli faktörlerin ve bu faktörlere uyan ürünlerin anlık görüntüsünü" sunacak. Ayrıca ürün açıklamalarını, son yorumları, derecelendirmeleri, fiyatları, görselleri ve daha fazlasını da görebileceksiniz.

Google, yeni yapay zekâ destekli arama özelliğine erişimin önümüzdeki haftalarda başlatılacağını belirtti.