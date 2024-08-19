Yeni BMW i4 eDRIVE40 Özellikleri ve Fiyatı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı yenilenen BMW i4 eDRIVE40 tanıtıldı. Dış ve iç tasarımının yenilenmesiyle modern görünüme kavuşan araç, kullanıcılarına üst düzey konfor sunuyor. Biz de bu yazıda yenilenen BMW i4 eDRIVE40 özellikleri ile ilgili bir rehber hazırladık.

BMW i4 eDRIVE40 Özellikleri

BMW, i4 eDRIVE40 modelini yenileyerek sürüş deneyimini daha da geliştirdi. Yeni modelde dikkat çeken özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Sportif ve Şık Tasarım: M deri direksiyon, mavi vurgulu farlar ve özel tasarlanmış jantlarla daha sportif bir görünüm kazanan araç, iç mekanda da şıklığıyla öne çıkıyor.

M deri direksiyon, mavi vurgulu farlar ve özel tasarlanmış jantlarla daha sportif bir görünüm kazanan araç, iç mekanda da şıklığıyla öne çıkıyor. Gelişmiş Teknoloji: Kavisli ekran, kristal cam kontrol paneli ve güncellenmiş işletim sistemiyle teknoloji tutkunlarını memnun edecek.

Kavisli ekran, kristal cam kontrol paneli ve güncellenmiş işletim sistemiyle teknoloji tutkunlarını memnun edecek. Yüksek Performans: Güçlü elektrik motoru sayesinde hızlanma süresi kısalan araç, aynı zamanda uzun menziliyle de dikkat çekiyor.

BMW'nin yeni elektrikli otomobili i4 eDRIVE4 ayrıca hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor. Aracın bataryası, 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Hatta sadece 10 dakikalık şarjla 154 kilometre yol gidebiliyorsunuz.

BMW i4 eDRIVE40, sportif görünümüyle öne çıkan Edition M Sport ve M Sport tasarım paketleriyle satışa sunuluyor. Araçta, birçok gelişmiş özellik standart olarak sunuluyor.

Park asistanı

Isıtmalı ön koltuklar

Konfor erişim sistemi

Kablosuz şarj haznesi

HIFI ses sistemi

Otomatik açılır bagaj kapağı

Sürüş asistanı

CraftedClarity cam uygulaması

Stop & Go fonksiyonlu Adaptif Cruise Control

BMW Live Cockpit Plus

Elektrikli açılır cam tavan

BMW i4 eDRIVE40'ın M Sport tasarım paketinde yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri, sürücülere konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Araçta bulunan "Park Asistanı Plus" özelliği sayesinde 360 derece görüşle park etmek artık çok daha kolay. "Sürüş Asistanı Professional" ise yarı otonom sürüş özelliğiyle uzun yolculukları keyifli hale getiriyor.

BMW Live Cockpit Professional özelliğiyle kişiselleştirilebilen gösterge tablosu ve Head-Up Display projektörü, sürücülerin tüm bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca Harman Kardon ses sistemi ise 464 Watt'lık güçlü sesi ile müzik tutkunlarına unutulmaz bir dinleme deneyimi sunuyor.

Edition m Sport tasarım paketinde standart olarak şu M Sport Pro donanımları yer alıyor;

Parlak siyah Shadow kaplama

M emniyet kemerleri

Kırmızı M sport fren diskleri

M Shadow farlar

BMW i4 eDRIVE40 Fiyatı

BMW i4 eDrive40, günlük kullanım için tasarlanmış kullanışlı bir elektrikli otomobil. My BMW uygulaması sayesinde aracınızla sürekli bağlantıda kalarak, durumunu kontrol edebilir ve servis ihtiyaçlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Bu modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 3.599.700 TL olarak belirlendi.