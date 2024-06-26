2025 BMW-2 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

2025 yılında Alman otomotiv devi BMW bizleri 2 serisi Coupe ailesi ile buluşturuyor. İki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen araçta eski model ile kıyaslandığında birçok yenilik bizi bekliyor.

M Sport paket seçeneği bulunan bu serinin özellikleri ile ilgili detayları içeriğin devamında kaleme alıyoruz. İşte, 2025 BMW-2 Serisi Coupe modeli ile ilgili bilgiler!

BMW 2 Serisi Coupe Özellikleri

BMW 2 Serisi Coupe’ta kırmızı ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. 19 inçlik yeni jantlarla gelen model M Sport versiyonu ile çok daha spor bir görünüme kavuşuyor. Arka taraftar siyah spoilerlar ve M Shadow Line farlar dikkat çekiyor.

İç mekânda ise serinin diğer ürünleri ile fark yaratan önemli özellikler karşımıza çıkıyor. iDrive 8.5 işletim sistemi ile uyumlu multimedya sistemi bu özelliklerden birisi. Ek olarak yeni seride eklenen ambiyans aydınlatması ve koltuk ısıtma özelliği bulunuyor.

Motor bölümüne baktığımızda 400 Nm tork ve 255 beygir güç üreten 2 litrelik dört silindirli turbo motor olduğunu görüyoruz. 8 ileri şanzımanlı bu motor ile birlikte opsiyonel olarak 4 çeker versiyon tercih edildiğinde aracın 0 km/saat’ten 100 km/saat hıza ulaşma süresi 5.3 saniye olarak belirtiliyor.

Aracın M240i versiyonunda 3 litrelik altı silindirli motor bizi karşılıyor. 500 Nm tork üreten bu motorun gücü 382 beygir. 100km/saate ulaşma süresi ise bu versiyonda 4-4.5 saniye aralığında değişiklik gösteriyor.

M Sport paketi tercih edildiğinde araca eklenen sportif detaylar öne çıkıyor. M sport frenler, yeni stil direksiyon simidi aracın dikkat çeken diğer özellikleri arasında sıralanıyor.

BMW 2 Serisi Coupe Fiyatı

Henüz resmi tanıtımı yapılmamış olan yeni BMW 2 Serisi Coupe, Ağustos ayında global olarak tanıtılacak. Aracın başlangıç fiyatının ise 40.000 dolar civarında olması bekleniyor. TL olarak inceleyecek olursak bu otomobilin vergisiz fiyatının yaklaşık 1.310.000 TL’ye denk geleceğini söyleyebiliriz.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? 2025 BMW 2 Serisi Coupe Türkiye’ye geldiğinde satın almayı düşünür müsünüz? Fiyatına göre sunduğu özellikler sizce beklentileri karşılayacak mı? Yorumlara yazmayı unutmayın.