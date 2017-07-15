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BreakFree

(iOS)
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17.4 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
BreakFree
BreakFree
BreakFree
BreakFree
BreakFree

iPhone ve iPad için Telefon Kullanım Takibi Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

BreakFree uygulaması iOS cihazlarınıza olan bağımlılığınızı ölçmenizde kolaylık sağlayan oldukça etkili bir uygulama.

BreakFree uygulaması iOS cihazlarınıza olan bağımlılığınızı ölçmenizde kolaylık sağlayan oldukça etkili bir uygulama.

Her geçen gün yenilenen ve geliştirilen teknolojilerle donatılan akıllı telefonlar, günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Hatta neredeyse vücudumuzdan bir parça gibi hissettiğimiz akıllı telefonlar, bağımlılık derecesine ulaşabiliyor. BreakFree uygulaması da, telefon kullanımınızı takip ediyor ve detaylı kullanım istatistiklerini sizlere sunuyor. Benzersiz ve gelişmiş algoritmalar ile bağımlılık puanınızı da hesaplayan uygulamada, çeşitli görevleri otomatiğe bağllamanız da mümkün.

Okulda, işte veya önemli bir etkinlik sırasında telefonunuzdan uzak kalmanız gerekiyorsa, BreakFree sizlerin imdadına koşuyor. İnternet bağlantısını kesme, bildirimleri engelleme, çağrıları reddetme gibi araçlar sunan uygulamada, bu tür işlemlerin otomatik olarak yapılması için belirli zaman aralıklarını da seçebiliyorsunuz. Çocukları akıllı telefonlara bağımlı olmalarını engellemek ve kullanımlarını kontrol altında tutabilmek için ebeveyn denetimi de sunan uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0
Üretici:
Mrigaen Kapadia
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