Her Alanda Verimli Olmak İçin Enerjimizi Nasıl Yönetmeliyiz?

Hayatımızın her alanında daha verimli olmak için hangi yolları izleyebiliriz? Daha eğlenceli olmak, iyi beslenmek ya da uykumuzu almak, bunlardan hangileri daha etkili bunları inceledik.

“Zamanını değil, enerjini yönet.” – Tony Schwartz

Bu, Tony Schwartz’ı ünlü yapan ve verimli bir bir yaşam tarzını en iyi şekilde temsil eden bir alıntıdır. Bu sözü uygulanma aşamasına geçirmek birçok kimse tarafından inanılmaz derecede zor. Rutinlerinizi devamlı olarak önemli ölçüde değiştirerek, hayatını alt üst ederek bununla yaşamaya çalışabilir veya tavsiyelerimize kulak vererek daha kaliteli bir yaşam standardına sahip olabilirsiniz.

“Daha fazla çalışmak asla çözüm olamaz.”

Metin yazarlığı, sosyal medya yöneticiliği, reklamcılık, sosyal medya pazarlamacılığı, grafik tasarımcılığı, yazılım uzmanlığı ve benzeri işlerle uğraşan kişiler, en çok bu hataya düşen kişilerdir; zamanı iyi değerlendiremediklerini düşünerek çalışma saatlerini artırırlar ve kaçınılmaz olan büyük sorunla karşı karşıya kalırlar.

Büyük iş yükünün altında kaldığımızda ilk yapmamız gereken eylem, işi durdurmak ve çalışma saatlerimizi artırmak yerine enerjimizi kontrol altına almanın daha iyi bir yolunu düşünmek olmalıdır. Schwartz kitabında, çoğu insanın yanlış kaynaklarda gezindiğini ve bu kaynakların, insanların saatlerce çalışmasına neden olduğunu belirtti. Tony Schwartz bunu çalışma saatini artırmadan da yapabileceğimizi kanıtlıyor: Zamana odaklanmamalıyız, enerjimize odaklanmalıyız.

Enerjimiz 4 farklı şekilde kategorize edilebilir:

Fiziksel enerji

Duygusal enerji

Zihinsel enerji

Ruhsal enerji

Bu sıralama rastgele bir sıralama değildir. Enerjimizi doğru bir şekilde yönetmek için doğru sıralamanın bu şekilde olması gerekir ve bu yüzden fiziksel enerji en baştadır çünkü harekete geçmemiz için fiziksel enerjimizi nasıl kontrol edebileceğimizi öğrenmemiz şarttır.

Fiziksel Enerji (Ne Kadar Sağlıklısınız?)

Vücudunuza bakmadan evvel diğer enerjilerinizi yönetmeye çalışmak oldukça güç gelecektir. En ilginç olanı da şu ana kadar fiziksel enerjinin günlük yaşamda en fazla indirgenmiş unsur olmasıdır. Fiziksel enerjiyi maksimum düzeye getirmek için aşağıdakilere çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Beslenme

Verimlilik söz konusu olduğunda beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen kişi yoktur. Beslenme sizin bir nevi yakıtınızdır. Birçok insan doğru düzgün bir biçimde beslenmediği için verimliliğinden kaybediyor.

Beslenmenizi düzene sokmanız ve verimliliğinizi maksimum düzeye getirmeniz için şu önerilerimizi gözden geçirebilirsiniz:

Buzdolabınızdaki cezbedici yiyecekler: Brian Wansink, sizi cezbeden yiyecekleri beşinci kez gördüğünüzde dayanamadığınızı ve kendinizi onu yerken bulduğunuzu gösteren bir deney yapmıştır. Dolabınıza sağlıklı yiyecekler yerleştirerek, dolabınızdaki zararlı yiyeceklerden kurtularak bunu aşabilirsiniz. Sabahları karbonhidrat, akşamları yağ ve protein: Vücut geliştiricilerin uzun sürelerdir faydalandıkları bir yöntemdir ve daha çok enerji ile çalışmak isteyenler için birebirdir. Enerji seviyenizi daha iyi yönetmeyi öğrenmenin en önemli yollarından biri, katabolik ve anabolik döngülerinizi döngülerinize saygı duymaktır. Sabahları vücudunza yeterli ölçüde karbonhidrat almanız, size gerekli tüm enerjiyi sağlayacaktır. Yemek yerken başka hiçbir şey yapmamak: Televizyon izlemek, çalışmak, okumak veya başka herhangi bir şey yapmak çok cazip gelebilir ama yapılacak en iyi bir şey varsa o da hiçbir şey yapmadan sadece yemeğinize odaklanmaktır. Sadece yemeğinize odaklanmak, daha iyi sindirmenize yardımcı olmakla kalmaz, diğer işleriniz için daha verimli bir işçi olmanızı sağlar.

Fitness

Fiziksel enerjinin ikinci unsuru, ne kadar formda olduğunuzdur yani kan akışınızın herhangi bir zamanda ne kadar oksijen taşıyabileceğidir.

Tüm olası alışkanlıklar ve rutinleriniz dışında bir de spor salonu alışkanlığı edinmelisiniz. Spor salonuna gitmek, egzersizler yapmak, vücudunuzun enerjisini artırır ve spor sonrasında kendinizi yenilenmiş olarak hisseder, stres ve benzeri gerginliklerden uzak durursunuz.

Uyku

Yetersiz ve kalitesiz uyku, verimliliği doğrudan kısırlaştıran faktörlerin başında geliyor. Bitkisel çayların beden yenileyici niteliklerinden faydalanabilirsiniz. Uyku problemi yaşayan kişilerin bedenleri yeterince hareketli olmayabilir. fiziksel enerjinin ikinci unsurunda da söylediğimiz gibi, spor, hayatımızın her noktasında önümüze çıkar; ona ihtiyacımız var. Günde yarım saat dahi olabilir, bedeninizi aktif bir şekilde kullanmayı bir alışkanlık hâline getirmelisiniz.

Yenilenme

Tony Schwartz, bunun, hayatımızda en çok gözden kaçırdığımız etkenlerden biri olduğunu söylüyor. Eğer yüksek tempolu bir işte çalışıyorsanız, muhtemelen bu son yaptığınız şeydir.

Vücudunuzu yenilemek için yapabileceklerinizin sonu yoktur. Nereden başlayacağını bilmeyenler aşağıdaki fikirlerden yararlanabilirler. Yenilenmemize katkıda bulunacak üç fikir şunlardır: