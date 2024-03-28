Güç Kaynağı (Power Supply) Nedir, Doğru PSU Nasıl Seçilir?

Bilgisayarlarımızda pek çok bileşen bulunur. İşlemci, RAM, ekran kartı… Bunlar ilk akla gelenlerdir. En az bunlar kadar önemli olan fakat önemi göz ardı edilen güç kaynakları (PSU) ise daha fazla fazla ilgili hak ediyor. Biz de bu yazımızda sizlere güç kaynağı nedir, doğru PSU nasıl seçilir izah edeceğiz.

Güç Kaynağı (Power Supply) Nedir?

Güç kaynağı, (power supply) bilgisayarın tüm bileşenlerine enerji sağlayan ünitedir. PSU (power supply unit) olarak da adlandırılan bu cihazlar temel olarak prizden gelen alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) çeviren cihazlardır. işlemci, anakart, ekran kartı, depolama birimleri, fanlar gibi kasada yer alan tüm parçalara enerji sağlamakla görevlidir.

Bilgisayar bileşenleri genellikle doğru akımla çalışır. Bu nedenle PSU'nun bu dönüşümü yapması gereklidir. Yani bir güç kaynağının ilk görevi prizden gelen akımı bilgisayarın kullanabileceği bir şekle çevirmektir. İkinci görevi ise yeterli gücü üreterek her bir parçayı beslemektir.

Buna ek olarak güç kaynakları, bilgisayarın adeta bir sigortası gibi davranır. Aşırı gerilimden, statik enerjiden, aşırı akımdan ve kısa devre gibi elektriksel sorunlardan sizi korumakla görevlidir. Güç kaynakları, doğru voltaj ve amperajı sağlamak için elektrik sinyallerini düzenler.

Özetleyecek olursak, bir güç kaynağının en önemli üç vazifesi güç sağlama, dönüşüm yapma ve korumadır diyebiliriz. Buna ek olarak güç kaynakları bilgisayarınızın genel verimliliğinde ve soğutmasında da görev alır.

Doğru PSU Nasıl Seçilir?

Eğer yeni bir bilgisayar satın alacaksanız ya da kendi oyun bilgisayarınızı toplayacaksınız bilmeniz gereken şeyler var. Eğer hazır bir sistem satın alacaksanız muhakkak güç kaynağını kontrol etmelisiniz. Eğer kendiniz satın alacaksanız da hem yeterli güç ürettiğinden hem de güvenlik konusunda sizi yarı yolda bırakmayacağınızdan emin olmalısınız. Doğru güç kaynağı seçmek için gerekli adımların hepsine teker teker bakalım.

Güvenlik

Tabii ki güç kaynağınızın güvenli olması gerekir. Bunun amaç doğrultusunda PSU satın alıyoruz. Peki hangi güç kaynağının ne kadar güvenli olduğunu nasıl anlayacağız? Güç kaynağının sahip olduğu sertifikalarla. Aşağıda bir güç kaynağının sahip olabileceği bazı sertifikaları listeledik. Bir güç kaynağı satın almadan önce ürünün bu sertifikalara sahip olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

80 Plus (80+)

CE (Conformité Européenne)

FCC (Federal Communications Commission)

UL (Underwriters Laboratories)

TÜV (Technischer Überwachungsverein)

CB (Certification Body)

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

80 Plus (80+): Bu sertifika güç kaynağının belirli verimlilik standartlarını karşıladığını belirtir. 80 Plus sertifikası farklı seviyelerde gelir:

80 Plus : En temel sertifika, %80 verimlilik garanti eder.

: En temel sertifika, %80 verimlilik garanti eder. 80 Plus Bronze : %82 verimlilik garanti eder.

: %82 verimlilik garanti eder. 80 Plus Silver : %85 verimlilik garanti eder.

: %85 verimlilik garanti eder. 80 Plus Gold : %87 verimlilik garanti eder.

: %87 verimlilik garanti eder. 80 Plus Platinum : %90 verimlilik garanti eder.

: %90 verimlilik garanti eder. 80 Plus Titanium: %92 verimlilik garanti eder

80 Plus sertifikası çok temel ve önemli bir sertifikadır. Piyasadaki pek çok güç kaynağında bu sertifika bulunur ancak olur da bu sertifikaya sahip olmayan bir ürün görürseniz oradan hemen uzaklaşın. 80 Plus sertifikası olmayan bir ürünü önermiyoruz.

80 Plus sertifikaları yukarıda görüldüğü gibi farklı isimlerle geliyor. Bilgisayarınızın genel maliyeti ne kadar yüksekse o kadar yüksek bir güç kaynağı tercih etmenizi öneriyoruz. Örneğin ortalama bir bilgisayar toplayacaksanız silver ya da gold yeterli olacaktır ancak gözünüz yükseklerdeyse ve çok para harcayacaksanız platinum ya da titanium sertifikalı ürünlere yönelmelisiniz.

CE (Conformité Européenne) : CE işareti, ürünün Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma gereksinimlerine uygun olduğunu gösterir. Bu sertifika bir ürünün AB pazarında serbestçe satılmasına izin verir.

: CE işareti, ürünün Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik ve çevre koruma gereksinimlerine uygun olduğunu gösterir. Bu sertifika bir ürünün AB pazarında serbestçe satılmasına izin verir. FCC (Federal Communications Commission) : Bu sertifika cihazın elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartlarına uygun olduğunu belirtir. EMC, elektronik cihazların elektromanyetik radyasyon yaymamasını ve diğer cihazlar üzerinde istenmeyen etkilere neden olmamasını sağlar.

: Bu sertifika cihazın elektromanyetik uyumluluk (EMC) standartlarına uygun olduğunu belirtir. EMC, elektronik cihazların elektromanyetik radyasyon yaymamasını ve diğer cihazlar üzerinde istenmeyen etkilere neden olmamasını sağlar. UL (Underwriters Laboratories) : UL sertifikası ürünün güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu ürünün belirli güvenlik testlerinden geçtiğini ve kullanıcılar için güvenli olduğunu belirtir.

: UL sertifikası ürünün güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu ürünün belirli güvenlik testlerinden geçtiğini ve kullanıcılar için güvenli olduğunu belirtir. TÜV (Technischer Überwachungsverein) : Almanya'da bulunan bir test ve sertifikasyon kuruluşudur. TÜV sertifikası, ürünün belirli güvenlik ve performans standartlarını karşıladığını belirtir.

: Almanya'da bulunan bir test ve sertifikasyon kuruluşudur. TÜV sertifikası, ürünün belirli güvenlik ve performans standartlarını karşıladığını belirtir. CB (Certification Body) : CB sertifikası, IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu sertifika bir ürünün dünya çapında kabul gördüğünü ve diğer ülkelerde de satılabileceğini belirtir.

: CB sertifikası, IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu sertifika bir ürünün dünya çapında kabul gördüğünü ve diğer ülkelerde de satılabileceğini belirtir. RoHS (Restriction of Hazardous Substances): RoHS sertifikası, ürünün belirli tehlikeli maddeler içermediğini belirtir. Cihazın çevresel olarak daha güvenli olduğunu ve zararlı kimyasalların kullanımını sınırladığını gösterir.

Güç

Elbette güç kaynağının yeterince güce sahip olması beklenir. Aksi halde bilgisayarınızdaki donanımlar ya verimsiz çalışır ya da hiç çalışamaz. Bilgisayarınızın güç kaynağı yeterince güçlü mü öğrenmek istiyorsanız ilgili yazımıza muhakkak göz atın. Mevcut güç kaynağınız ya da satın alacağınız yepyeni bir PSU yeterince güçlü mü öğrenin.

Uzun Vadeli Kullanım

Elbette hepimiz satın aldığımız cihazları uzun süre boyunca kullanmak isteriz ancak olur da ileride bilgisayarınızdaki bazı parçaları güçlendirmek istediğinizde elinizdeki güç kaynağının sizi limitlemesini istemiyorsanız ihtiyacınızdan biraz fazlasına sahip bir güç kaynağı tercih etmeniz avanyajınıza olacaktır.

Örneğin mevcut sisteminiz 550 W civarında güç tüketiyor ve siz 600 W güce sahip bir PSU’nun yeterli olabileceğini düşünebilirsiniz. Öyledir de ancak birkaç sene sonra yeni ve daha güçlü bir ekran kartı satın almak istediğinizde sisteminizin talep edeceği toplam güç miktarı artacağı için 600 W size yeterli gelmeyebilir.

Böyle bir durumla karşılaşmamak için tercih edeceğiniz PSU, sisteminizin talep ettiği güçten 100 - 200 W fazlasına sahip olmanız büyük bir avantajdır. Eğer bilgisayarınızı hiçbir şekilde yükseltmek gibi bir planınız yoksa sistemin talep ettiği toplam güçten biraz fazlası ile de yetinebilirsiniz. Buradaki tercih tamamen size ait. Daha güçlü PSU’lar daha maliyetli olacağı için kendi ihtiyaçlarınızı ve olası yükseltme planlarınızı tekrar tekrar gözden geçirmenizde fayda var.

Güç kaynağı (power supply) nedir, nasıl seçilir gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hangi güç kaynağını kullanıyorsunuz? Bu yazımızda güç kaynağı ile alakalı yeni bir şey öğrendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.