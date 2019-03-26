Trello Alternatifi 5 Proje Yönetim Uygulaması

Trello, proje yönetiminde ve görevlerinizi organize etmede inanılmaz öneme sahip bir uygulamadır. Trello aynı zamanda takım arkadaşlarınızla çalışmanızı da çok basit bir hale getiriyor. Fakat Trello’dan herkes memnun olmayabilir ya da Trello yerine daha iyi bir hizmet kullanmak isteyebilir.

Trello’nun arayüzü birçok kullanıcıya eski moda geliyor ve Trello’nun özelliklerinin sınırlı olmasından birçok kullanıcı yakınıyor. Trello Gold’u sınırlı bir süre şartıyla deneyebilirsiniz, bu size sınırların aşılmasında yardımcı olur ancak size verilen sürenin sonunda bir miktar para ödemeniz gerekir.

Trello kullanmanın, verilerinizin başka bir sunucuda saklandığı anlamına geldiğini de es geçmemeliyiz. Trello’nun yerini alabilecek yeterli sayıda uygulama bulunmaktadır. Bu yazıda, Trello yerine kullanabileceğiniz 5 alternatifi öğreneceksiniz.

Trello aslen Toyota tarafından geliştirilen Kanban'ın verimlilik tekniğine dayanıyor. KarbanFlow ise bu tekniği ele alan en basit uygulamalardan biridir. Sürükle-bırak mantığı ile basit bir şekilde panolar oluşturabilir, panolara kart ekleyebilirsiniz.

KanbanFlow bir başka popüler verimlilik tekniği olan Pomodoro zamanlayıcısını da içinde barındırır. Bütün bu özellikler, daha iyi bir şekilde odaklanmanız içindir. Böylece konsantrasyon seviyeniz yüksek tutulur. Sınavlarda, projelerde ve benzeri çalışma durumlarında bu tekniğin kullanılması, motivasyonunuzu ve çalışma temponuzu yüksek tutuyor. KarbanFlow’un bu özelliğini tüm işlerinizde kullanabilirsiniz.

Bir geliştiriciyseniz muhtemelen bir GitHub hesabınız da vardır. GitHub’un içindeki kanban panosunun ücretli ve ücretsiz olmak üzere her iki pakette de bulunduğunu bilmek sizi mutlu edecektir. Kontrol panelinizde, “Projeler” sekmesinin altında yer almaktadır.

GitHub Projects, istediğiniz kadar pano oluşturmanıza, istediğiniz kadar görev ya da kart eklemenize izin verir. Herhangi bir sınırlama da bulunmamaktadır. Ortak çalıştığınız diğer GitHub kullanıcılarına kart atayarak çalışmanızı bir ekip işine döndürebilirsiniz.

Microsoft’un büyük ölçüde verimlilik içeren araçlara odaklandığı söyleniyor. Proje yönetim araçları ise verimlilik içeren araçlara atılan doğru adımlardan biri olmalı. Microsoft Planner, Trello’nun hemen her işlevini kendi bünyesinde içermektedir.

Trello gibi bireysel işler ya da büyük projeler için sırasıyla kartlar ve panolar oluşturabilirsiniz. Her kartı ayrı ayrı renklendirebilir, bir bitiş tarihi belirleyebilir, ekler ekleyebilir ve Trello’da mevcut olan temel şeyleri yapabilirsiniz.

Birçok insan, e-posta kutusunu geçici bir görev veya proje yönetimi için kullanır. Ancak bunları bir düzene oturtmak için ayrı olarak bir uygulama edinilebilir.

Sortd, Gmail’inizi Trello benzeri bir panoya dönüştürmeye yarar. Böylece hangi e-postaları, hangi bölüme göre düzenleyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.

Kanban tekniğinin babası olarak kabul edilen David Anderson, Kanban’ın temellerini açıklayan bir kitap hazırladı ve bu kitabı ücretsiz olarak almanız mümkün.

Essential Kanban Condensed’e erişmek için LeanKanban’dan bir haber bültenine kaydolmanız istenmektedir. Bilgilerinizi verip, geçici bir e-posta ile kaydolup PDF’yi indirebilirsiniz.