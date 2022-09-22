Windows 11 2022 Yenilikleri - Nasıl İndirilir?

1985 yılında efsane işletim sistemi Windows 1.0 sürümü ile hayatımıza girmiş ve dünyanın en iyi bilgisayar işletim sistemi olarak devam etti. En son sürümü Windows 11 yakın bir zamanda piyasaya çıkmış ve Windows 10 sahibi olanlar için ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuştu.

Günümüzde 2 milyardan fazla cihazda Windows XP kullanıldığı tahmin edilse de birçok kişi yeni işletim sistemlerini tercih etmektedir. Windows 11 2022 yenilikleriyse kullanıcıların bilgisayar kullanımında oldukça elverişli özellikler sunuyor. Peki, Windows 11 yenilikleri neler gelin birlikte bakalım.

Windows 11 2022 Yenilikleri

Başlat menüsü klasör oluşturma

Sık kullanılan dosyaları görme

Kişileştirilmiş emojiler

4 Pencereye kadar olan pencere düzenlemesi

Sesli konuşma

Kaliteli videolar oluşturma

Görev çubuğu kısayolları

Başlangıç menüsünü düzenleme

Verimlilik modu

Kontrollerdeki yenilikler

Oyuncular için kısayollar

Fotoğraflarınızı daha iyi seçmeniz için yenilikler

Arka planda hangi duvar kağıdını kullanmalıyım diyenlere çözüm

Canlı altyazılar

Odak ve rahatsız etmeyin modlarının güncellenmesi

Görev Yöneticisi görünümü

Kişileştirmeler

Başlat Menüsü Klasör Oluşturma

Windows kullanıcılarının işlemlerini hızlı yapmak için en çok kullanılan menülerden biri de Başlat menüsüdür. Başlat menüsünde artık bir dosyayı yeni bir dosyanın üzerine sürükleyip klasör oluşturabileceksiniz. Ayrıca klasör isimlendirmesi de normalde olduğu gibi burada da mevcut.

Sık Kullanılan Dosyaları Görme

Dosya gezgini ve Office.com'da sık kullanılan dosyaları düzenleyebilecek ve istediğiniz uygulamalara anında erişebileceksiniz.

Kişileştirilmiş Emojiler

Windows 11 yeni güncellemesinde tuşlu telefonlarda bile olan emoji özelliğini getirmiş durumda. Windows başlat tuşuna ve nokta tuşuna basarak kişiselleştirmiş emojileri kullanarak ailenizin emojisini oluşturabilirsiniz. Ayrıca Windows 10 işletim sisteminde de aynı işlemi gerçekleştirerek emojileri kullanabilirsiniz.

4 Pencereye Kadar Olan Pencere Düzenlemesi

Windows işletim sisteminin en çok ihtiyaçlarından biri olan da çoklu ekran kullanma sorununa bir yenilik getirebilmesiydi. Daha önce iki pencereye kadar olan ekran bölme Windows 11 güncellemesiyle 4 pencereye kadar çıktı.

Sesli Konuşma

Windows 11 22H2 yenilikleri arasında bilgisayarını sesle komut etmek isteyenler için sesli komut özelliğini getirmiş durumda. Windows arama kısmına geldikten sonra erişilebilirlik yazabilir > konuşma > ses erişimi'ni seçebilirsiniz.

Kaliteli Videolar Oluşturma

Windows 11 yeni güncellemesiyle; hazır şablonlardan videolar oluşturabilir, videolarınızı isteğinize göre kırpabilir ve daha birçok işlemi yapabileceğiniz Clipchamp özelliği geliyor.

Görev Çubuğu Kısayolları

Görev Çubuğu'nu yukarı doğru çektikten sonra kısayollar oluşturabilmeniz de yeni güncelleme ile imkan sağlıyor.

Başlangıç Menüsünü Düzenleme

Windows'un efsanevi Başlat menüsünü düzenlemeniz kullanıcı deneyimini iyileştirecek gibi duruyor.

Verimlilik Modu

Verimlilik modu sayesinde birçok uygulamanın kontrolünü sağlayabilir ve cihazınızın performansını artırabilirisiniz.

Kontrollerdeki Yenilikler

Ses ve görüntü gibi ayarların kontrollerini bir dokunuşta düzenleyebilir ve pratik bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz.

Oyuncular İçin Kısayollar

Xbox kollarında bulunan Nexus tuşuna basarak anında oyunları açmanıza olanak sağlayan yeni bir özellik de Windows 11 22H2 güncellemesiyle geldi.

Fotoğraflarınızı Daha İyi Seçmeniz İçin Yenilikler

Fotoğraf seçerken en çok yaşanan sorunlardan biri de iki fotoğraf arasında kalmak oluyor. Windows 11 yenilikleriyle bu soruna bir çözüm getirmiş ve birden fazla fotoğrafa aynı pencere içinde bakma imkanı sağlamış.

Arka Planda Hangi Duvar Kağıdını Kullanmalıyım Diyenlere Çözüm

Arka planda duvar kağıdı koymakta sıkıntı çekiyor veya birden fazla duvar kağıdını beğeniyorsanız birkaç günde yenilenen duvar kağıdı özelliği ile duvar kağıdınız sürekli değişecek ve cihazınız sürekli yeni gibi duracak.

Canlı Altyazılar

Bir şeyler izlerken veya dinlerken anlamadığınız yerlerde canlı altyazı yardımı Windows 11 22H2 güncellemesiyle gelmekte. Bu sayede birçok içeriği anlık olarak canlı takip edebileceksiniz.

Odak ve Rahatsız Etmeyin Modlarınınn Güncellenmesi

Windows 11 işletim sisteminin son güncellemesiyle karşımıza gelen yeniliklerden biri de odak ve rahatsız etmeyin modlarıdır. Bu sayede oyun oynarken, film izlerken diğer insanlar sizin meşgul olduğunuzu görebilecek.

Görev Yöneticisi Görünümü

Microsoft, Windows 11 yenilikleri arasında hiç şüphesiz en çok kullanılan araçlardan biri olan Görev Yöneticisi'nin tasarımını değiştirmiş durumda.

Windows 11 22H2 Güncellemesi Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Cihazınızdan arama kısmına gelin.

Ayarlar yazın ve ilk çıkan seçeneğe tıklayın.

Güncelleştirme ve Güvenlik kısmına gelin.

Windows Update seçeneğine tıklayın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" kısmında Windows 11 22H2 güncellemesini cihazınıza kurabilirsiniz.

cihazınıza kurabilirsiniz. Cihazınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Windows 11 Nasıl İndirilir ve Kurulur?

İlk olarak Windows 11' i cihazınıza indirin.

i cihazınıza indirin. Daha sonra internet bağlantınızı kesin.

İndirilmiş olan dosyayı sağ tıklayın.

Klasörü ayıklayın.

Ayıklanan klasöre girin.

Setup seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Windows 11'i yükle seçeneği karşınıza çıkacaktır.

Sonraki seçeneğine tıklayın.

Sözleşmeyi kabul edin.

Yükle butonuna tıklayın.

Yukarıdaki adımları uygulayarak Windows 11'i cihazınıza indirip, kurabilirsiniz. Fakat, söylemek isteriz ki Windows 11'i cihazınıza kurduktan sonra yukarıdaki adımları uygulayıp son güncellemeleri kontrol etmenizi ve Windows 11'i yüklemeden önce dosyalarınızı her ihtimale karşı yedeklemenizi tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde Windows 11 22H2 yeniliklerini anlatmış olduk. Sizler en çok hangi Windows işletim sistemini kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.