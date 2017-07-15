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Fizik Formülleri
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Fizik Formülleri

(iOS)
Fizik Formülleri İndir Hemen İndir

14.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Fizik Formülleri
Fizik Formülleri
Fizik Formülleri
Fizik Formülleri
Fizik Formülleri

iPhone ve iPad için Formül Bulma Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Fizik Formülleri uygulamasıyla ihtiyaç duyduğunuz tüm formüllere anında ulaşabilirsiniz.

Fizik Formülleri uygulamasıyla ihtiyaç duyduğunuz tüm formüllere iOS cihazlarınızdan anında ulaşabilirsiniz.

Mühendisler ve öğrencilerin faydalanabilmesi amacıyla geliştirilen Fizik Formülleri, hem derslerde hem de çeşitli işlerde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm formülleri anlaşılır bir şekilde sizlere sunuyor. Yedi ana başlık altında en popüler ve gelişmiş formülleri sunan uygulamada Mekanik, Elektrik, Termal Fizik, Periyodik Hareketler, Optik, Atom Fiziği ve Sabitler gibi konu başlıkları yer alıyor.

Kullanıcılara kolaylık sağlayacak özellikler de sunan Fizik Formülleri uygulamasında, Türkçe dahil olmak üzere İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Rusça gibi 15 dil destekleniyor. Bunun dışında, sık kullandığınız formülleri favorilerinize ekleyebiliyor, herhangi bir formülü arkadaşlarınızla paylaşabiliyor ve anahtar kelimeleri kullanarak istediğiniz formülü kolayca aratabiliyorsunuz. Oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm Fizik Formülleri uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Chung Nguyen
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