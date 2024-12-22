112 İhbar Sistemi İnternete Geldi: Artık Web Üzerinden de İhbar Yapılabilecek!

Uzun yıllardır ülkemizde kullanılan acil durum ve ihbar servisi 112, günümüzde pek çok farklı cihaz ve platform üzerinden kolayca erişilebiliyor. Önemli ihbar hattı son olarak İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu internete de taşındı.

Yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından geliştirilen yeni 112 Web İhbar Sistemi vatandaşların internet üzerinden sağlık, suç, ve doğal afet gibi pek çok konuda yetkililere çağrıda bulunmasına olanak tanıyacak.

Vatandaşlar, Yeni 112 Web'de

İhbar Formları Dolduracak

İçişleri Bakanlığı, telefon çağrılarının yanı sıra artık internet üzerinden de şüpheli durum ve suç faaliyetleriyle ilgili ihbarlar yapılabileceğini açıkladı. "112 Web İhbar Sistemi" olarak isimlendirilen yeni sistem ile birlikte vatandaşlar, olayları bildirirken artık yepyeni bir seçeneğe daha sahip olacak.

Yeni geliştirilen sistem, temel olarak hazırlanan bir ihbar formu ile çalışıyor. Kullanıcılar, hızlıca doldurabilecekleri bu formda olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgileri yetkililere aktarıyor. Vatandaşların ilk olarak olayla ilgili adres bilgilerinin doldurulması talep ediliyor.

Bununla birlikte formun büyük bir bölümü, vatandaşların olayı ayrıntılı şekilde açıklamasına imkan tanıyor. Dileyen kullanıcılar, olayın jandarma, polis veya itfaiye gibi hangi yetkili birime iletilmesi konusunda seçim yapabiliyor. açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.

Formun son bölümünde ise kullanıcıların ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de bir seçeneğin bulunduğunu ve vatandaş olmayanlarında form doldurabileceğini belirtelim. Dileyenler 112 Web İhbar Sistemi'ne buradan ulaşabilir.,

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