İçişleri Bakanı Açıkladı: Tek Numara 112'de Önemli Gelişme

İçişleri Bakanı'ndan Tek Numara 112 hakkında yeni bir açıklama geldi. İki yeni 112 Acil Çağrı Merkezi kurulduğunu daha belirten Bakan Süleyman Soylu, çok yakında sadece 112 hattının aktif olacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz dönemde alınan karar doğrultusunda tüm numaraların 112'de birleştirileceği ifade edilmişti. 2021 yılı itibarıyla hummalı çalışma devam ediyorken, halihazırdaki 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 112 Acil Çağrı Merkezleri hakkındaki son gelişmeler ele alındı. Yeni kararla birlikte acil telefonlarının birleşeceğini belirten Soylu, Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı'ndan Tek Numara 112 açıklaması

İki yeni 112 Acil Çağrı Merkeziyle birlikte Türkiye genelindeki sayının 55'e yükseldiğini kaydeden Bakan Soylu, "81 ilde acil durumda sadece '112' demeye çok az kaldı" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun ve İçişleri Bakanlığının paylaştığı tweet'te şu ifadelere yer verildi:

"Acil çağrı numaralarının “Tek Numara” çatısında toplanması kapsamında bu hafta Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Türkiye geneli 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 55'e yükseldi. 81 ilde ACİL DURUMDA SADECE 112 demeye çok az kaldı"

Acil çağrı numaralarının

“Tek Numara 📞1️⃣1️⃣2️⃣” çatısında toplanması kapsamında bu hafta Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı.



Türkiye geneli 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 5️⃣5️⃣ e yükseldi.



81 ilde

ACİL DURUMDA

SADECE 📞1️⃣1️⃣2️⃣

demeye çok az kaldı👏 pic.twitter.com/aW1ghqqNbF — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) January 23, 2021

112 Acil Çağrı Merkezleri'nin 81 il genelinde boy göstereceğini ifade eden Bakan Soylu, bu şekilde acil durumlarda daha kolay iletişim kurulabileceğini dile getiriyor. Bakanlığın açıklamasına göre 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde birleşecek olan acil numaralar ise şu şekilde olacak:

"Ülkemizde farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaralarının (İtfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sağlık: 112, Orman: 177, Sahil Güvenlik: 178, AFAD: 122) tek numara (112) altında toplanması amacıyla geliştirilmiştir.

Böylece, ambulans, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekânda olduğu (112 Acil Çağrı Merkezleri) ve koordinasyon imkânı sağlayan model ile tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlanmıştır.

Tüm illerde, 4 ana kurum (Sağlık 112, Polis 155, Jandarma 156, İtfaiye 110) devreye alındıktan sonra, ASELSAN bünyesinde bulunan 24 il, Yeni Nesil 112 Yazılımına taşınacaktır."