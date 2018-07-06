15 Bin ATM Ücretsiz İşlem Dönemine Geçiyor

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ortak ATM kullanımı için bir protokol imzaladılar. Söz konusu olan bu beş bankanın müşterileri bundan böyle herhangi bir ek ücret ödemeden diğer banka ATM'sinden işlem yapabilecekler.

Banka müşterilerinin başka bir bankanın ATM makinelerini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan ve “Ortak ATM Sistemi” Bankalar arası Kart Merkezi adı altında kurulan sistem, 2009 yılından beri yürürlükte olan bir avantaj. Ancak bu sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşterilerden alınan bazı hizmetler karşılığında komisyon ve/veya masraf ücreti ödenebiliyor. Bu işlemlerin masraf ya da komisyona tabi tutulması, müşterilerin ATM sisteminden yeterli olarak faydalanamamasına yol açabiliyor.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ortak ATM kullanımı protokolü ile beraber ;

- Para yatırma,

- Para çekme,

- Bakiye sorgulama,

- Kredi kartı borç sorgulama,

- Kredi kartı limit sorgulama,

- Kredi kartı borç ödeme gibi işlemler işlemler ücretsiz ve komisyonsuz yapılabilecek.