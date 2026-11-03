En İyi Orta Segment Telefonlar: 10.000 mAh Bataryalı Telefon İlk 3'te

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü orta segment telefonları belli oldu. Listenin tamamını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Listede Honor, OPPO, iQOO ve Xiaomi tarafından üretilen pek çok telefon bulunuyor. Peki, orta sınıfın en iyi Android telefonları hangileri?

En Güçlü Orta Sınıf Telefonlar Hangileri?

AntuTu tarafından paylaşılan listede Honor 600 Pro ilk sırada yer aldı. Bu telefon 2 milyon 304 bin 709 puana ulaştı. AnTuTu tesinde telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu tableti 2 milyon 281 bin 222 puan ile Honor Win Turbo takip etti. Üçüncü sıra ise 2 milyon 253 bin 616 puan ile iQOO Z11 bulunuyor.

AnTuTu tesinde iQOO Z11'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. OPPO Reno 15 Pro ise 2 milyon 242 bin 216 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Testte telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu telefonu 2 milyon 235 bin 733 puan ile OPPO Reno 15 takip etti.

Altıncı sırada OPPO K15 Pro konumlandı. Telefon AnTuTu testinde 2 milyon 234 bin 106 puana ulaştı. K15 Pro'da Dimensity 8500 Super işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha iyi performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Redmi Turbo 5 yedinci sırada yer aldı. 2 milyon 195 bin 597 puana ulaşan telefonda Dimensity 8500 Ultra bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Dimensity 8500 Ultra işlemcisinde 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu telefonu 2 milyon 163 bin 538 puan ile Xiaomi 17T takip etti. Listede ayrıca OPPO Reno 16 ve iQOO Z10 Turbo da mevcut.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listeye baktığımda MediaTek'in orta segment işlemci pazarında oldukça iddialı bir konumda olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki listedeki 10 telefonun tamamında MediaTek'in Dimensity serisi işlemcileri kullanılıyor. Listenin son sırasında yer alan modelin bile 2 milyon 125 bin 330 puana ulaşması, orta segment telefonların performans konusunda artık oldukça güçlü bir seviyeye geldiğini gösteriyor.