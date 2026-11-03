En Güçlü Tabletler Açıklandı! 24 GB RAM'li Oyun Tableti İlk Üçe Girdi

En güçlü Android tabletler hangileri? AnTuTu tarafından paylaşılan bir liste, merak edilen soruya ışık tuttu. Listenin ilk sırasında Xiaomi'nin 16 GB RAM'e sahip bir tablet modeli bulunuyor. Bu Android tablet gücünü 10 çekirdekli çok güçlü bir işlemcinden alıyor. Listede ayrıca iQOO, vivo, Lenovo, RedMagic ve OnePlus'ın tabletleri de mevcut.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

Xiaomi Pad 9 Pro Max: 5 milyon 206 bin 401 puan iQOO Pad Ultra: 4 milyon 847 bin 214 puan Lenovo Legion Y700 Ultimate: 4 milyon 456 bin 991 puan iQOO Pad Pro 8.8: 4 milyon 411 bin 103 puan RedMagic Gaming Tablet 5 Pro: 4 milyon 345 bin 847 puan vivo Pad 6 Pro: 4 milyon 403 bin 192 puan iQOO Pad 6 Pro: 4 milyon 258 bin 605 puan Lenovo Legion Tablet Y700 Gen 5: 4 milyon 251 bin 491 puan Honor MagicPad3 Pro 13.3: 4 milyon 170 bin 534 puan OnePlus Pad 3 Pro: 4 milyon 115 bin 29 puan

AnTuTu tarafından paylaşılan en güçlü Android telefonlar listesinin ilk sırasında Xiaomi Pad 9 Pro Max yer aldı. Tablette XRing O3 işlemcisi mevcut. 10 çekirdeğe sahip işlemci 4.35 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada işlemci 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Söz konusu cihaz testte 5 milyon 206 bin 401 puana ulaştı. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. Bu arada 13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 2272 x 3408 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunuyor.

İkinci sırada 4 milyon 847 bin 214 puan ile iQOO Pad Ultra yer aldı. Tablette Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci 5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Lenovo Legion Y700 Ultimate listenin üçüncü sırasında konumlandı. Cihaz AnTuTu testinde 4 milyon 456 bin 991 puana ulaştı. Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dördüncü sırada 4 milyon 411 bin 103 puan ile iQOO Pad Pro 8.8, beşinci sırada ise 4 milyon 345 bin 847 puan ile RedMagic Gaming Tablet 5 Pro yer aldı. Bu tabletleri 4 milyon 403 bin 192 puan ile vivo Pad 6 Pro ve 4 milyon 258 bin 605 puan ile iQOO Pad 6 Pro takip etti. Listede ayrıca Lenovo Legion Tablet Y700 Gen 5, Honor MagicPad3 Pro 13.3 ve OnePlus Pad 3 Pro da bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listenin büyük bir kısmında Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü işlemciler bulunuyor. Bu arada listenin 10. sırasında konumlanan tablet bile performans testinde 4 milyon 115 bin 29 puana ulaştı. Listedeki puanları göz önünde bulundurduğumda tabletlerin oyunların yanı sıra video düzenleme gibi ağır işleri de yapabilecek güçte olduğunu söyleyebilirim.