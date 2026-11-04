iPhone 18'in Özellikleri Ortaya Çıktı! 120Hz Ekran ve Dahası

Apple'ın yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18'in özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

iPhone 18'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: A20

Ana Kamera: 48 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

iPhone 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Apple'ın yeni telefonu 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

iPhone 18'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone 17'de de aynı arka kamera çözünürlükleri mevcut. Bu arada iPhone 17'nin 18 megapiksel çözünürlüğüne sahip ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

iPhone 18'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone 18'in A20 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada iPhone 17'de A19 işlemcisi tercih edilmişti.

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18'in 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve Super Retina XDR OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17e ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

120Hz yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada Super Retina XDR OLED ekranda film izlemek ve oyun oynamak oldukça keyifli. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.