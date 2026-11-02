Xiaomi Yeni Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve 12 GB RAM'e Sahip

Xiaomi yeni bir telefon tanıttı. Böylece Redmi M100 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor. Bu arada telefonda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Dimensity işlemcisi bulunuyor.

Redmi M100 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3000 nit

İşlemci: Dimensity 7300 Ultra

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Makro Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Redmi M100 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7300 Ultra işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

4 nm işlemciler, 6 nm veya daha yüksek nm değerien sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada serinin diğer modeli Redmi M100'de Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi M100 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

Redmi M100 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

M100 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Redmi M100'de 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi M100 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu 5500 mAh batarya kapasitesine sahip. 190 gram ağırlığında olan Android telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Redmi M100'de 7.900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi M100 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi M100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi Note 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi M100 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi M100 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Redmi M100 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi M100 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 756 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Redmi M100 Pro'nun özellikle ekranı, işlemcisi ve batarya kapasitesiyle öne çıkan bir telefon olduğunu düşünüyorum. 120Hz AMOLED ekranı, kullanıcılara hem görsel açıdan kaliteli hem de oldukça akıcı bir deneyim sunacaktır. Bu sayede video izlemek, sosyal medyada gezinmek ve oyun oynamak çok daha keyifli hâle gelecektir. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanının ise oyun, uygulama ve dosya kullanımı açısından yeterli bir kapasite sunacağını söyleyebilirim.