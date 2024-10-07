2025'in İlk Yarısında Tanıtılacak Apple Ürünleri Sızdırıldı: Ucuz iPhone ve Dahası!

Her yıl heyecan verici ürüneler piyasaya süren teknoloji devi Apple'ın gelecek planına dair önemli bilgiler ortaya çıktı. Yaşanan sızıntı, 2025'in ilk yarısında tanıtılacak Apple ürünleri listesini gözler önüne serdi.

Teknoloji devi, 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisi dahil olmak üzere pek çok ürün tanıtmıştı ancak bunlar arasında uygun fiyatlı iPhone yer almamıştı. Görünüşe göre önümüzdeki yıl ucuz iPhone dahil olmak üzere birçok yeni cihaz göreceğiz.

2025'in İlk Yarısında Hangi Apple Ürünleri Tanıtılacak?

Bloomberg'den Mark Gurman, 2025 yılının ilk yarısında satışa sunulacak ürünleri sıraladı. Gurman'a göre önümüzdeki yıl M4 işlemcili 13 inç ve 15 inç MacBook Air, yeni iPhone SE, yeni 11 inç ve 13 inç iPad Air, iPad Air için yeni Magic Keyboard ve yenilenmiş AirTag piyasaya sürülecek.

Yeni Mac Studio ve Mac Pro'ların M4 işlemcisi ile birlikte geleceği ancak bunların daha sonra satışa sunulacağı iddia ediliyor. Mac Studio'nun yıl ortasında, Mac Pro'nun ise yıl sonunda piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.

M4 işlemcili MacBook Pro, M4 ve M4 Pro işlemcili Mac Mini ve iMac modellerinin 1 Kasım 2024 tarihinde satışa sunulacağı söyleniyor.

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