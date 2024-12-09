Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 2025'te KYK Burs Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yılın bitmesine sayılı günler kala KYK burs ücreti ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarını açıkladı. Peki, KYK Bursu ne kadar olacak?

2025 Yılında KYK Bursu Ne Kadar Olacak?

Gaziantep'te Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı KYK burs miktarına dair önemli bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" ifadelerini kullandı.

Bakan tarafından verilen bu yanıtın üzerine salonda bulunan gençlere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" şeklinde bir soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah."

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