İstanbul’da İkinci El Telefon ve Bilgisayar Alım-Satımında Yeni Dönem! Göz Açtırılmayacak

Akıllı telefon ve benzeri teknolojik ürünlerin fiyatı her geçen gün artıyor. Bu durum, cebimizdeki küçük servetin hırsızların hedefi haline gelmesine neden oluyor. Her gün binlerce kişi, bu kötü niyetli kişiler yüzünden mağduriyet yaşıyor. Neyse ki İstanbul Valiliği’nin son kararı, hırsızların işini zorlaştıracak gibi görünüyor.

İstanbul’da İkinci El Alım-Satımına Yeni Düzenlemeler Getirildi

İstanbul Valiliği, ikinci el eşya alımı-satımı yapan işletmeler için yeni kurallar yürürlüğe soktu. Açıklamaya göre, bu işletmeler artık alım-satım yaptıkları kişilerin kimlik ve adres bilgileri ile ticarete konu olan ürünlerin ayrıntılarını içeren “İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi” isimli özel belgeyi doldurmak zorunda olacak.

Valilik yetkilileri, ikinci el eşya piyasasının kayıt altına alınmasının, özellikle çalıntı malzemelerin tespitini kolaylaştıracağını vurguluyor. Bu kapsamda, cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, beyaz eşya gibi ikinci el elektronik ürünlerin yanı sıra hurda metallerin de el değiştirme süreci daha sıkı bir denetime tabi tutulacak.

Düzenlenen belgelerin en az bir yıl korunması yine esnafın sorumluluğunda olacak ve 18 yaşından küçük bireyler yanında vasisi olmadan kesinlikle ikinci el bir ürün satamayacak. Söz konusu kurallara uyulmaması durumunda ise ilgili işletmeye adli ve idari yaptırım uygulanacak