A101, 13 Bin TL Daha Ucuza iPhone 14 Plus Satıyor! MacBook ve iPad Pro da Satışta

A101, yeni iPhone, MacBook ve iPad satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101 marketlerde iPhone 14 Plus, MacBook Pro M3 Pro, MacBook Air M3 ve iPad Pro M4 satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında uygun fiyatlı Android telefonlar da bulunuyor.

A101'de Satılan iPhone 14 Plus, MacBook'lar ve iPad Pro'nun Fiyatı

A101'de iPhone 14 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 299 TL'ye satılıyor. Bu telefon, Apple'ın çevrim içi mağazasında 71 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla telefon 13 bin 700 TL daha ucuza geliyor.

13,6 inç ekran büyüklüğüne sahip MacBook Air modelinin 16 GB RAM, 512 GB SSD ve M3 işlemcili sürümü 58 bin 799 TL fiyata satılıyor. Bu bilgisayar, Apple'ın çevrim içi mağazasında 60 bin 999 TL fiyata sahip.

11 inç ekran büyüklüğüne sahip iPad Pro modelinin 256 GB depolama ve M4 işlemcili sürümü 41 bin 999 TL fiyata satılıyor. Bu tablet, Apple'ın çevrim içi mağazasında 48 bin 499 TL fiyat etiketine sahip.

16,2 inç ekran büyüklüğüne sahip MacBook Pro'nun 16 GB RAM, 512 GB SSD ve M3 Pro işlemcili sürümü 92 bin 999 TL fiyata satılıyor.

A101'de bu hafta ayrıca 7 bin 699 TL fiyata sahip Redmi 12, 5 bin 699 fiyatlı realme C53, 479 TL fiyata sahip Redmi Buds 4 Active bluetooth kulaklık da satılıyor.

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Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.