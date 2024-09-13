A101, Ucuz Xbox Series X ve Samsung Galaxy Z Fold 5 Satıyor: Büyük Fırsat!

A101, yeni nesil oyun konsolu ve katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta uygun fiyata Xbox Series X ve Samsung Galaxy Z Fold 5 satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında bütçe dostu akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayar da bulunuyor.

A101'de Xbox Series X ve Samsung Galaxy Z Fold 5 Ne Kadar Fiyata Satılıyor?

Güçlü donanımıyla dikkat çeken oyun konsolu Xbox Series X 29 bin 999 TL, en iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Fold 5'in 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 57 bin 499 TL'ye satılıyor.

A101'de satılan teknolojik ürünler bunlarla sınırlı değil. Bu hafta Redmi 13C modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 799 TL, Samsung Galaxy A55 5G modelinin 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 16 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

A101 aktüel kataloğunda 7 bin 999 TL fiyat etiketine sahip Samsung Galaxy Tab A9 Plus, 1.199 TL fiyatlı Niimbot D11 Bluetooth taşınabilir termal etiket yazıcı, 12.999 TL fiyata sahip Lenovo IdeaPad Slim 3 laptop, 489 TL fiyatlı Samsung 25W Type-C hızlı şarj adaptörü de bulunuyor.

Xbox Series X ve Samsung Galaxy Z Fold 5 için belirlenen fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.