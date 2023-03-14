Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Katlanabilir akıllı telefon kullanmaktan keyif alan kullanıcılar tarafından heyecan içerisinde beklenen cihazlar arasında Samsung Galaxy Z Fold 5 modeli bulunuyor. Peki, Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri ile adından söz ettirebilecek mi?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen katlanabilir akıllı telefonlar tüm dünyada büyük beğeni toplamıştı. Öyle ki şirket, 2022'de en çok katlanabilir telefon satan marka olmayı başarmıştı.

Şirketin ürettiği katlanabilir telefon serilerinden olan Galaxy Z Fold'un yeni telefonu da merak içerisinde bekleniyor. Ortaya çıkan bilgiler ise söz konusu cihaz hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Peki, Galaxy Z Fold 5 hangi donanım bileşenlerine sahip olacak?

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy Z Fold 5'in özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 7,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1768 x 2208 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 374 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Katlanmış Ekran Boyutu: 6,2 inç

Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: 832 x 2268 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 108 MP + 64 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj:

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 13

Ağırlık: Yaklaşık 275 gram

Kalınlık: Katlanmamış hâli 6,5 mm, katlanmış hâli 14,5 mm

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Fold serisine yeni bir telefon katılmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Z Fold 5 olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon modelinin özellikleri ile adından söz ettirmesi bekleniyor.

Söylentilere göre Galaxy Z Fold 5 modeli gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Samsung Galaxy Z Fold 4'teki Snapdragon 8+ Gen 1'e kıyasla performans ve güç verimliliği avantajı sunuyor.

7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Galaxy Z Fold 5'in Dynamic AMOLED 2X ekranı üzerinde 1768 x 2208 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Cihazın katlanmış hâlinin ise 6,2 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor.

12 GB RAM'in yer alacağı iddia edilen katlanabilir telefon 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama alanı sunabilir. Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkması beklenen katlanabilir cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi ile ön plana çıkabilir.

İddiaya göre akıllı telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Fiyatı

Samsung Galaxy Z Fold 5 modelinin yaklaşık olarak 1.799 dolar başlangıç fiyatıyla birlikte satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu katlanabilir telefonun fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Çıkış Tarihi

Galaxy Z Fold 4 10 Ağustos 2022, Galaxy Z Fold 3 ise 11 Ağustos 2021, Galaxy Z Fold 2 ise 5 Ağustos 2020 tarihinde tanıtılmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda telefon 2023 yılının ağustos ayı içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacaktır. Tanıtımdan yaklaşık 15 gün sonra piyasaya sürülecektir.

Bu yazıda Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir cihaza dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.