A101, Uygun Fiyata PlayStation 5 Slim ve Samsung Galaxy S21 FE Satıyor!

A101, yeni konsol ve akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta Bilkom garantili PlayStation 5 Slim ve Samsung Galaxy S21 FE satılıyor.

A101'de Satılan PlayStation 5 Slim ve Samsung Galaxy S21 FE'nin Fiyatları

A101'de PlayStation 5 Slim CD'li ve 1 TB SSD'li sürüm 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy S21 FE modelinin 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 17 bin 299 TL fiyata sahip.

Satışa sunulan ürünler arasında 8 bin 799 TL fiyata sahip Redmi 13, 35 bin 999 TL fiyatlı ASUS ExpertBook B5 Flip, 599 TL fiyata sahip HiFree Buds 1 ANC TWS bluetooth kulaklık, 539 TL fiyatlı Logitech Pro kablolu klavye, 1.449 TL fiyata sahip Lenovo kablosuz gaming mouse da bulunuyor.

Ayrıca bu hafta 38 bin 999 TL fiyata sahip Philips 65" 4K smart LED Ambilight TV, 18 bin 999 TL fiyatlı Toshiba 55" 4K smart QLED TV, 28 bin 499 TL Fiyata sahip 4K QLED TV de satılıyor.

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