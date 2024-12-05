BDDK'dan Taksitle Cep Telefonu Alacaklara Müjde!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarındaki "taksit" uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Yenilenmiş ve sıfır cep telefonları için yeni bir fiyat bandı belirleyen kurum, 20 bin TL altı telefonlar için 12 taksit, 20 bin TL'nin üzerinde satılan cep telefonları için ise 3 taksit ugulamasını devreye soktu.

BDDK, Cep Telefonu Taksit Sayısında Düzenlemeye Gitti

Bildiğiniz üzere Türkiye'de cep telefonu alımlarında kredi kullanma imkanı oldukça sınırlıydı. Vatandaşlar sadece 12 bin TL ve altında olan cihazlar için 12 taksit uygulamasından faydalanabilirken, sadece giriş seviyesi birkaç modelin bu kurala uyması adeta "cep telefonuna taksit yok" anlamına geliyordu. Şimdi ise bu durum değişiyor.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyatı 20 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay taksit yapılabilecek. Fiyatı 20 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ise bu vade 3 ay ile sınırlı olacak. Tek düzenleme sıfır telefonlar için değil, BDDK, popülaritesi giderek artan yenilenmiş telefonlara da el attı.

Yenilenmiş ürün olarak satılan cep telefonlarında ise fiyat sınırı 25 bin TL olarak belirlendi. Bu ürünlerde, fiyatı 25 bin TL ve altında olanlar için 12 ay, üzerinde olanlar için ise 3 ay vade imkanı sunulacak. Böylelikle vatandaşlar telefon alırken bir nebze olsun daha fazla seçeneğe ve daha kolay ödeme imkanlarına sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BDDK'nın belirlediği limitler sizi memnun etti mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.