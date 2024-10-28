A101, Uygun Fiyatlı Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Satacak!

Genellikle akıllı telefon, akıllı televizyon ve tablet gibi ürünler satan A101, bu kez oldukça şaşırtan bir kararın altına imza attı. A101 bu kez Vestel elektrikli araç şarj istasyonu satmaya hazırlanıyor. Cihaz hem özellik hem de fiyat bakımından dikkat çekiyor.

A101'de Satılacak Vestel Araç Şarj İstasyonunun Fiyatı Ne Kadar?

A101'de Vestel'in 11kW kablolu elektrikli araç şarj istasyonu, 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren 14 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Aktüel kataloğunda ücretsiz teslimat ve kurulum hizmetinin sunulduğu belirtiliyor.

IP54 sertifikasına sahip şarj istasyonu, tak ve çalıştır özelliği sayesinde çok pratik şekilde kullanılabiliyor. 8 kg ağırlığındaki cihaz 460 x 315 x 135 mm boyutlarında. Şarj istasyonunda IEC 62106 Tip 2 EU soket tipi mevcut.

A101'de Benzinli ATV de Satılacak

A101'de elektrikli araç şarj istasyonunun yanı sıra benzinli ATV de satışa sunulacak. Revolt'un RA5 180 cc off-road benzinli ATV modeli için 84 bin 990 TL fiyat belirlendi.

75 km/h azami hız sunan araç, 70 kW güç üretebilen motor içeriyor. 175 kg ağırlığındaki ATV'de 5,5 lt yakıt tankı kapasitesi bulunuyor. 150 kg azami taşıma kapasitesine sahip araçta dönüş kabiliyetini artıran parmak gaz kolu mevcut.

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