A101, Uygun Fiyatlı iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 FE Satıyor!

A101, yeni telefon satın almak isteyen kişiler için hem iOS hem de Android tarafında kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta uygun fiyata iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 FE modelleri satılıyor. Satışa sunulan teknolojik cihazlar arasında yazıcı, tablet ve akıllı televizyon da bulunuyor.

A101'de Satılan iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S24 FE'nin Fiyatı

A101'de 2023 yılında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro modelinin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 77 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Telefonun bu sürümü mağazalarda 82 bin TL civarında fiyata sahip. Dolayısıyla 5 bin TL civarında daha düşük ücret ödeyerek iPhone sahibi olabilirsiniz. Bu modelin artık Apple'ın çevrim içi mağazasında yer almadığını da belirtelim.

A101'de Samsung Galaxy S24 FE modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 31 bin 499 TL fiyata satılıyor. 2024 yılının eylül ayında tanıtılan telefon, Samsung'un çevrim içi mağazasında 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

A101 Ekstra kataloğunda 15.699 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus, 6.299 TL fiyatlı Tecno Spark 20, 479 TL fiyata sahip Samsung 25W Type-C hızlı şarj adaptörü, 7.699 TL fiyatlı Epson EcoTank L3266 çok fonksiyonlu tanklı mürekkep püskürtmeli yazıcı da yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 1.299 TL fiyata sahip Philips kablosuz Dect telsiz telefon ve 24 bin 999 TL fiyatlı Philips 55PUS8508 55" 4K Google Smart LED TV dahil olmak üzere pek çok ürün de satılıyor.