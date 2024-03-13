TikTok ABD'de Yasaklanacak mı? Yasa Tasarısı Oylamasının Sonuçları Belli Oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) TikTok tartışması uzun bir süredir devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Temsilciler Meclisi'nde popüler sosyal medya hizmetinin yasaklanmasına yönelik bir oylama yapıldı. Peki, TikTok ABD'de yasaklanacak mı?

TikTok Yasağı İçin Yapılan Oylamanın Sonuçları Ne Durumda?

Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan sosyal medya platformunun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna yönelik söylentiler sürerken Temsilciler Meclisi'nde bir oylama yapıldı. 352 kişi evet oyu kullanırken 65 kişi ise hayır oyu kullandı.

Oylaması yapılan yasa tasarısına göre şirkete 180 gün süre verilecek. Bu süre zarfında TikTok farklı bir şirkete satılmaması hâlinde ABD'de yasaklanacak. Bu kapsamda ABD vatandaşları App Store ve Play Store üzerinden TikTok'a erişemeyecek. Hizmetin web sürümünün de yasaklanacağı düşünülüyor.

Temsilciler Meclisi'nde onay çıkan yasa tasarısı bu kez Senato'da oylanacak. Eğer Senato'dan da onay çıkarsa ABD Başkanı Joe Biden, yasa tasarısına imzasını atacak. Biden geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" demişti.

2020 yılında ABD Başkanı görevini üstlenen Donald Trump, geçtiğimiz günlerde NBC kanalında yaptığı açıklamada TikTok'u yasaklamanın "halk düşmanı" Facebook'un işine geleceğini belirtmişti. Trump, TikTok'un satışı için yasa çıkarma girişimini eleştirmişti.

Trump, TikTok'un ulusal güvenlik sorunu teşkil etmesi konusuna katılan Trump, aynı durumun Facebook için de geçerli olduğunu söylemişti.

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