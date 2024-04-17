Bekleyiş Sona Erdi: TikTok Notes Kullanıma Sunuluyor!

Haftalardır süren söylenti ve spekülasyonların ardından TikTok Notes nihayet belirli Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu. TikTok'un yeni uygulaması TikTok Notes, fotoğraf paylaşımı noktasında Instagram ile rekabet etmeyi amaçlıyor.

TikTok Notes'u denemek isteyenler artık mevcut TikTok hesaplarını kullanarak hizmete kaydolabilirler. Şirket henüz TikTok Notes'un kullanılabilirliğini resmî olarak duyurmamış olsa da şu anda belli başlı ülkelerde Google Play Store ve App Store mağazalarında kullanıma sunulmuş durumda.

Şu anda uygulamanın hangi ülke veya bölgelerde kullanıma sunulduğu bilinmiyor, öyle ki Türkiye'den de erişilebilir görünmüyor. Uygulama yeni kullanıma sunulduğundan ve TikTok herkese açık bir şekilde sunmadan önce kullanıcı geri bildirimlerini toplamak isteyebileceğinden bu tutum oldukça makul görünüyor.

TikTok Notes Neler Sunuyor?

Uygulamanın sunacakları bakımından TikTok Notes beklendiği gibi fotoğraf paylaşımı üzerine odaklanırken, ana uygulama kısa videolara odaklanmaya devam edecek.

Instagram'ın aksine TikTok Notes'un amacı, kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiye göz atmasını sağlayan bir ana sayfa görünümü sunmasında yatıyor. Kullanıcılar ana sayfadaki bir dizi görseli tam ekran modunda görüntülemek ve yorumları okumak veya beğenmek için ızgara görünümünden herhangi bir gönderiye dokunabilecek.

TikTok Notes'u telefonunuza yüklemek istiyorsanız Google Play Store ve App Store sayfalarına göz atabilirsiniz ancak yukarıda belirttiğimiz gibi uygulamaya henüz Türkiye'den erişilemiyor.

Peki sizin TikTok Notes'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.