Çift Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Çift ekrana sahip akıllı telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, Sospiro A70'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz belli değil. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip cihazda sekiz çekirdekli Unisoc işlemcisi mevcut. Bu arada telefon yüksek yenileme hızı sunuyor.

Acer Sospiro A70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç (Ana Ekran) / 1,88 inç (İkinci Ekran)

Ekran Teknolojisi: IPS (Ana Ekran) / TFT (İkinci Ekran)

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel, HD+ (Ana Ekran) / 240 x 284 piksel (İkinci Ekran)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz (Ana Ekran)

İşlemci: Unisoc T8200

İşletim Sistemi: Android 16

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 64 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Boyut: 165,95 x 77,1 x 8,35 mm

Ağırlık: 210 gram

Acer Sospiro A70'in Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer. 1,88 inç büyüklüğünde olan ikinci ekran ise 240 x 284 piksel çözünürlüğe sahip. İkinci ekranda TFT ekran teknolojisi mevcut.

Acer Sospiro A70'in İşlemcisi Nasıl?

Sospiro A70 gücünü Unisoc T8200 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha veirmli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor. İşlemcide İşlemcide 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Acer Sospiro A70'in Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. 165,95 x 77,1 x 8,35 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Acer Sospiro A70 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Acer'ın telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Acer Sospiro A70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Acer Sospiro A70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olduğunu söyleyebilirim.