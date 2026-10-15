Xiaomi, HyperOS 4'ü Dağıtmaya Başladı: İlk Güncellenen Modeller Belli Oldu

Xiaomi yeni arayüzü HyperOS 4'ün kararlı sürümünü Çin'de dağıtmaya başladı. Beta programına katılmayan kullanıcılara da güncelleme bildirimi geliyor. İlk grupta Xiaomi 17 serisi ve Redmi K100 gibi yeni modeller var. Şirket bu sürümde görsel değişikliklerden çok hız ve bellek yönetimine odaklandı. Küresel kullanıcılar için ise şimdilik bir tarih yok.

HyperOS 4 Hangi Modellere Geldi?

İlk grupta Xiaomi 17 serisi bulunuyor. Ancak Xiaomi 17 Max, 17T ve 17T Pro bu listede değil. Redmi K100 Pro ve K100 Max, Redmi K90 ve K90 Pro Max ile Xiaomi Pad 8 ve Pad 8 Pro da güncellemeyi alıyor.

Dağıtım listesinde 2025 ve 2026 model bazı Xiaomi ve Redmi akıllı televizyonlarla Xiaomi Watch S4 eSIM saat de bulunuyor. Diğer modellerin takvimini önceki HyperOS 4 alacak Xiaomi modelleri haberimizde aktarmıştık.

HyperOS 4 Neler Getiriyor?

Xiaomi, HyperOS 2 ile tanıttığı HyperCore çekirdeğine iki yeni teknoloji ekledi: yük hesaplama ve bellek ön yükleme. Şirket uygulamalar için ayrı bir çalışma ortamı da oluşturdu. Bu sayede sistem, işlemci ve bellek gibi kaynakları en alt seviyeden daha verimli dağıtabiliyor.

Beta sürümü deneyen kullanıcılar en çok hıza dikkat çekiyor. Sayfa geçişleri daha akıcı, önceki sürümde ara sıra görülen takılmalar ise neredeyse hiç fark edilmiyor. Xiaomi gereksiz animasyonları ve kalabalık öğeleri de kaldırdı. Arayüz bu yüzden daha sade görünüyor. Yeni sürümde Super Xiao Ai 2.0 asistanı ve şirketin MiMo yapay zekâ modeli de yer alıyor.

Küresel HyperOS 4 Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi, Çin betasını 14 Ağustos 2026'da, küresel betayı ise eylül ayında başlatmıştı. Şirket küresel betayı ikinci grupta Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T ve 17T Pro'ya genişletti. Türkiye'nin de dahil olduğu küresel pazarlar için kararlı sürümün tarihi ise açıklanmadı. HyperOS 4, Xiaomi'nin Apple ekosistemiyle uyumlu ilk arayüzü olma özelliğini de taşıyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin bu kez yeni görsel efektler yerine hıza ve bellek yönetimine ağırlık vermesini doğru buluyorum. Beta kullanıcılarının ilk olarak hıza dikkat çekmesi de bu tercihin karşılık bulduğunu gösteriyor. Ancak Xiaomi'nin küresel kararlı sürüm için henüz tarih vermediğini ve kararlı sürümün şimdilik yalnızca Çin'de dağıtıldığını unutmamak gerekiyor. Türkiye'deki Xiaomi 15 veya 17T kullanıcıları için en hızlı yol, küresel beta programını takip etmek olacaktır.