Ocak Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı! Asgari Ücreti Geçti

Ocak ayının bitmesine yalnızca saatler kala açlık ve yoksulluk sınırının yeni yılda ne kadar olduğu büyük bir merak içerisinde bekleniyordu. Türk-İş tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Ocak 2025 tarihinin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu.

Ocak 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının ocak ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 22 bin 131 TL seviyesine yükseldi.

Açlık sınırı 2024 yılının aralık ayında 21 bin 83 TL seviyesindeydi. Ocak ayında bu ücret 22.131 TL'ye yükselerek daha ilk aydan asgari ücreti geçti. Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti.

Ocak 2025'te yoksulluk sınırının 72 bin 88 TL olduğu açıklandı. Bu, Aralık 2024 tarihinde 68 bin 675 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,97, 12 aylık yüzde 47,06, yıllık ortalama yüzde 60,30 olarak hesaplandı.

Ocak ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 28 bin 756 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 6 bin 548 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 3 bin 526 TL olduğu belritildi.