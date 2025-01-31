Bakan Açıkladı: 16 Yaş Altına Sosyal Medya ve Oyun Yasaklanacak mı?

16 yaş altına uygulanacak sosyal medya kısıtlamasının detayları ve ne zaman uygulanmaya başlayacağı bir süredir merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Bununla birlikte kısıtlamaya dair detaylar belli oldu.

Sosyal Medya ve Oyun Yasağı Uygulanacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk kanalında canlı yayında soruları yanıttı. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama olduğunu belirten Bakan Uraloğlu "Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu "2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabii" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz."

Sosyal Medya Düzenlemesi: Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir yaşa gelmiş olmalarıdır konu.



13 ya da 16 dünyada tartışılıyor daha çok 16 yaş burada kriter alınıyor. Biz de 16… pic.twitter.com/QboIqvOf3V — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) January 30, 2025

Bakan Uraloğlu ayrıca "Sosyal medya platformlarını bu konuda sürekli uyarıyoruz ama elimizde bir yaptırım ve ceza yok. Düzenleme sonrası bu işi mutlaka engellemek zorunda olacaklar. Biz kişisel verilerin talep edilmesine karşıyız" dedi ve açıklamasına şu sözleri de ekledi: