Adana'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD, 27 Ekim 2024 saat 20.07'de Adana'nın Kozan ilçesinde büyüklüğü 5.0 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Adana'nın diğer ilçelerinde ve çevre illerde hissedildi. Adana Valiliğinden açıklama geldi.

Adana'da Deprem Meydana Geldi

Adana'da 27 Ekim akşam saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.0 olduğu belirtildi. Depremin merkez üssünün Kozan olduğu açıklandı. AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer: Kozan (Adana) Tarih: 2024-10-27 Saat: 20:07:09 TSİ Enlem: 37.65694 N Boylam: 35.93833 E Derinlik: 20.13 km"

Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur.

Geçmiş olsun Kozan Allah beterinden korusun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) October 27, 2024

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, konuya dair önemli bir açıklamada bulundu. Vali Köşger, yaptığı açıklamada tespit edilen olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde: