Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek İller
Deprem ülkesi olarak bilinen Türkiye’de bazı iller fay hattı nedeniyle daha yüksek risk taşıyor. İşte Türkiye’de deprem riski en yüksek iller!
Türkiye, deprem kuşağında konumlanan bir ülkedir. Bu nedenle de belirli dönemlerde ciddi depremler yaşanabiliyor. Büyük yıkımların söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem de maalesef büyük yıkımlarla sonuçlandı.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te yaşanan 7.7 şiddetli depremin ardından hala arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu esnada da pek çok soru merak ediliyor. Özellikle Türkiye’de deprem riski en yüksek iller sorusu neredeyse gündemden hiç düşmüyor.
Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek Olan İller Hangileri?
Türkiye’de deprem haritası incelendiğinde maalesef birçok ilimizin risk taşıdığı görülüyor. Özellikle illerimizden bazıları fay hatlarıyla bağlantılı oldukları için daha çok risk taşıyor. Deprem riski fazla olan illerimizde tehlikenin minimuma indirmesi ya da yok edilmesi için kendi içlerinde konumlandırılması gerekiyor.
Türkiye’de deprem riski olan illerimizi şöyle sıralayabiliriz:
- Sakarya
- Hakkari
- Burdur
- Eskişehir
- Erzincan
- Bolu
- Kütahya
- Kahramanmaraş
- Bingöl
- Denizli
- Kocaeli
- Kayseri
- Muğla
- Osmaniye
- Erzurum
- Hatay
- Aydın
- Balıkesir
- Bursa
- İzmir
- Tokat
Yukarıda sıraladığımız illerimizden birinci derecede riski taşıyanlar:
- Siirt
- Hatay
- İzmir
- Denizli
- Bilecik
- Çanakkale
- Muş
- Amasya
- Kırıkkale
- Balıkesir
- Isparta
- Bartın
- Düzce
- Tunceli
- Osmaniye
- Sakarya
- Tokat
- Manisa
- Kocaeli
- Karabük
- Çankırı
- Uşak
- Yalova
- Kırşehir
- Muğla
- Erzincan
İkinci derecedeki deprem riski taşıyan illerimiz:
İstanbul ve Tekirdağ illerimiz hem 1. hem de 2. bölgede yer alıyor. Bunların yanı sıra şu illerimiz de ikinci derece deprem riski taşımaktadır;
- Kahramanmaraş
- Iğdır
- Çorum
- Çankırı
- Şırnak
- Bitlis
- Zonguldak
- Malatya
- Kütahya
- Uşak
- Ardahan
- Diyarbakır
- Van
- Kars
- Adıyaman
- Antalya
- Eskişehir
- Batman
- Afyon
- Elazığ
- Samsun
- Erzurum
Üçüncü derecede deprem riski taşıyan illerimiz:
- Nevşehir
- Eskişehir
- Antalya
- Sivas
- Kahramanmaraş
- Tekirdağ
- Kastamonu
- Giresun
- Ankara
- Gümüşhane
- Yozgat
- Edirne
- İstanbul
- Ordu
- Artvin
- Adana
- Şanlıurfa
- Bayburt
- Çorum
- Mersin
- Konya
- Kayseri
- Mardin
- Kilis
- Samsun
Türkiye’nin Deprem Riski Az Olan Bölgeleri
Türkiye’de deprem riski az olan bölgeleri ele almak için Türkiye Deprem Haritası baz alınmalıdır. Türkiye Deprem Haritası doğrultusunda risk taşımayan alanlar; 4. ve 5. grupta yer alanlardır. Bu iller şöyle sıralanabilir;
- Sinop
- Artvin
- Ankara
- Nevşehir
- Karaman
- Edirne
- Giresun
- Rize
- Kırklareli
- Niğde
- Konya
- Adana
- Trabzon
- Aksaray
Türkiye’de depremler maalesef ciddi boyutlarda mal ve can kaybına yol açıyor. Olayın ciddiyetini bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan Türkiye Deprem Haritası ile net şekilde anlayabiliriz. Harita kentsel dönüşümle planlama çalışmalarının şekillenmesinde etkin rol oynuyor. Toplumu depremlere karşı bilgilendirmede de çok önemli etkisi olduğu söylenebilir.
Türkiye’de deprem riski en yüksek illerimiz hakkında sizler için bir rehber hazırladık. Ayrıca Deprem Bölgesindeki Evin Hasar Durumunu Öğrenme başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.
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