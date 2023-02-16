Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek İller

Türkiye, deprem kuşağında konumlanan bir ülkedir. Bu nedenle de belirli dönemlerde ciddi depremler yaşanabiliyor. Büyük yıkımların söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki deprem de maalesef büyük yıkımlarla sonuçlandı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te yaşanan 7.7 şiddetli depremin ardından hala arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu esnada da pek çok soru merak ediliyor. Özellikle Türkiye’de deprem riski en yüksek iller sorusu neredeyse gündemden hiç düşmüyor.

Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek Olan İller Hangileri?

Türkiye’de deprem haritası incelendiğinde maalesef birçok ilimizin risk taşıdığı görülüyor. Özellikle illerimizden bazıları fay hatlarıyla bağlantılı oldukları için daha çok risk taşıyor. Deprem riski fazla olan illerimizde tehlikenin minimuma indirmesi ya da yok edilmesi için kendi içlerinde konumlandırılması gerekiyor.

Türkiye’de deprem riski olan illerimizi şöyle sıralayabiliriz:

Sakarya

Hakkari

Burdur

Eskişehir

Erzincan

Bolu

Kütahya

Kahramanmaraş

Bingöl

Denizli

Kocaeli

Kayseri

Muğla

Osmaniye

Erzurum

Hatay

Aydın

Balıkesir

Bursa

İzmir

Tokat

Yukarıda sıraladığımız illerimizden birinci derecede riski taşıyanlar:

Siirt

Hatay

İzmir

Denizli

Bilecik

Çanakkale

Muş

Amasya

Kırıkkale

Balıkesir

Isparta

Bartın

Düzce

Tunceli

Osmaniye

Sakarya

Tokat

Manisa

Kocaeli

Karabük

Çankırı

Uşak

Yalova

Kırşehir

Muğla

Erzincan

İkinci derecedeki deprem riski taşıyan illerimiz:

İstanbul ve Tekirdağ illerimiz hem 1. hem de 2. bölgede yer alıyor. Bunların yanı sıra şu illerimiz de ikinci derece deprem riski taşımaktadır;

Kahramanmaraş

Iğdır

Çorum

Çankırı

Şırnak

Bitlis

Zonguldak

Malatya

Kütahya

Uşak

Ardahan

Diyarbakır

Van

Kars

Adıyaman

Antalya

Eskişehir

Batman

Afyon

Elazığ

Samsun

Erzurum

Üçüncü derecede deprem riski taşıyan illerimiz:

Nevşehir

Eskişehir

Antalya

Sivas

Kahramanmaraş

Tekirdağ

Kastamonu

Giresun

Ankara

Gümüşhane

Yozgat

Edirne

İstanbul

Ordu

Artvin

Adana

Şanlıurfa

Bayburt

Çorum

Mersin

Konya

Kayseri

Mardin

Kilis

Samsun

Türkiye’nin Deprem Riski Az Olan Bölgeleri

Türkiye’de deprem riski az olan bölgeleri ele almak için Türkiye Deprem Haritası baz alınmalıdır. Türkiye Deprem Haritası doğrultusunda risk taşımayan alanlar; 4. ve 5. grupta yer alanlardır. Bu iller şöyle sıralanabilir;

Sinop

Artvin

Ankara

Nevşehir

Karaman

Edirne

Giresun

Rize

Kırklareli

Niğde

Konya

Adana

Trabzon

Aksaray

Türkiye’de depremler maalesef ciddi boyutlarda mal ve can kaybına yol açıyor. Olayın ciddiyetini bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan Türkiye Deprem Haritası ile net şekilde anlayabiliriz. Harita kentsel dönüşümle planlama çalışmalarının şekillenmesinde etkin rol oynuyor. Toplumu depremlere karşı bilgilendirmede de çok önemli etkisi olduğu söylenebilir.

Türkiye’de deprem riski en yüksek illerimiz hakkında sizler için bir rehber hazırladık. Ayrıca Deprem Bölgesindeki Evin Hasar Durumunu Öğrenme başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.