Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe tepki gösteren aile hekimleri, geçtiğimiz ay içerisinde 3 gün boyunca iş bırakmıştı. Doktorlar aralık ayında yeni grev kararı aldı. Peki, aile hekimleri bugün çalışıyor mu? Sağlık ocakları açık mı? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Aile Hekimleri Bugün Çalışıyor mu? Grev Ne Zaman?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından yapılan açıklamaya göre aile hekimleri 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında iş bırakacak. Dolayısıyla aile hekimleri bugün çalışıyor mu sorusunun yanıtı hayır.

Aile sağlığı merkezlerinde görevli hemşireler, ebeler ve doktorlar çalışma ve özlük haklarını düzenleyen yeni yönetmeliği protesto ediyor. Tepki gösterilen yeni yönetmelik, 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Mevcut yönetmeliğin hem aile hekimliğinin ruhuna aykırı olduğunu hem de sağlık sisteminde bir krizi derinleştireceğini belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Binlerce aile hekimi, ebe, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmek üzere" ifadelerini kullandı.

Dr. Kandemir, "Sağlık raporlarının aile sağlığı merkezlerinde ücretli verilmesi, hacamat gibi geleneksel tıp uygulamalarının bu merkezlerde yapılması gibi düzenlemeler aile hekimliği sisteminin temel işlevi olan koruyucu sağlık hizmetlerini zayıflatır" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Aile hekimliği sistemi düzgün bir şekilde işletildiğinde sağlık sorunlarının %80-85'inin çözülebilir. Pandemiden depreme, her kriz anında aile sağlığı merkezlerinin başarısını gördük ancak gereksiz iş yükü ve yetersiz düzenlemeler, vatandaşın temel sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor. 5 gün sürecek iş bırakma eylemi hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının hakları için yapılıyor. Hastalarımızın sağlığı için bu düzenlemelerin durdurulması şart. Sağlık sistemini düzeltmek istiyorsak, sahadaki hekimlerle, ebelerle, hemşirelerle barışık yönetmelikler çıkarılmalı."

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