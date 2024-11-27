Aile Hekimlerine Hacamat ve Akupunktur Yapma Yetkisi Verilecek!

Ak Parti, aile hakimlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Birçok madde içeren düzenlemeye göre sertifikalı aile hekimleri, hastalara hacamat ve akupunktur yapabilecek.

Aile Hekimleri İçin Yeni Düzenleme Yolda

NTV'deki habere göre hastanelerdeki yığılmayı önlemeye yönelik yeni bir düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Sunulan teklife göre sertifikalı aile hekimleri, mesai saatleri dışında ücret karşılığında sağlık hizmetleri sunabilecek. Bu hizmetler arasında hacamat ve akupunktur gibi uygulamalar da bulunacak.

Yeni düzenleme teklifine göre aile hekimlerinden sevk alarak hastaneye giden kişiler, katkı paylarında indirimden yararlanabilecek. Düzenlemede yer alan maddelere göre aile hekimlerinden alınacak bazı raporlar da ücretli olacak. Bu düzenlemenin ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz bilinmiyor.

Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, "Sağlıkta şiddeti çözmeden bunu uygulamaya kalkarsak mutlaka şiddet olarak geri dönem ihtimalini de düşünmemiz gerekir" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"Çok başvuru olduğunda, zaten yoğunuz bu yoğunluğu katbekat artıyor olabilir. Bunların planlamasının mutlaka yapılması lazım."

Aile hekimlerinin hacamat ve akupunktur yapabilmesini içeren düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.