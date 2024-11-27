2025 IMEI Kayıt Ücreti Resmi Gazete'de Yayımlandı! Harç ve Cezalar Ne Kadar Oldu?

2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezaları belirleyecek yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Bu oran birçok işlem için gereken ücrette belirgin artışlar anlamına geliyor. Peki başta IMEI kayıt ücreti olmak üzere yeni vergi, harç ve cezalar ne kadar oldu? İşte detaylar!

2025 IMEI Kayıt Ücreti 45 Bin 614 TL 3 Kuruş Oldu

Bilmeyenler için yeniden değerleme oranı en basit haliyle her yıl fiyat artışlarını yansıtmak için vergiler, harçlar ve cezaların ne kadar artacağını belirleyen bir orandır. Bu oran, enflasyona göre hesaplanır. 2025 için ise durum şu şekilde:

IMEI Kayıt Harcı ve Diğer Harçlar

Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt harcı da büyük bir artış gösterdi ve 31.692 TL'den 45 bin 614 TL'ye çıktı.

31.692 TL → 45.614,3 TL

Ehliyet Harçları

Ehliyet almak isteyenleri de artışlar bekliyor:

A sınıfı sürücü belgesi: 1.308 TL → 1.882,6 TL

B sınıfı sürücü belgesi: 3.945 TL → 5.678,04 TL

Pasaport Harçları

Pasaport harçlarında da yeniden değerleme oranına bağlı olarak ciddi artışlar gerçekleşti:

6 aylık pasaport harcı: 1.638,4 TL → 2.358,15 TL

1 yıllık pasaport harcı: 2.395,9 TL → 3.448,42 TL

2 yıllık pasaport harcı: 3.912,3 TL → 5.630,97 TL

3 yıllık pasaport harcı: 5.557 TL → 7.998,19 TL

4 yıl ve üzeri pasaport harcı: 7.833 TL → 11.274,04 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Yeniden değerleme oranının etkisiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları dikkat çeken bir artış sergiliyor:

En düşük MTV: 347 TL → 499,44 TL

En yüksek MTV: 160.285 TL → 230.698,2 TL

Trafik Cezaları

Yeniden değerleme oranı, trafik cezalarına da yansıdı. "Not: aşağıdaki cezalar sadece para cezasını kapsamaktadır. Örneğin alkollü araç kullanma gibi suçların hapis cezası, ehliyete ve araca el koyma gibi farklı yaptırımları da bulunmaktadır."

Kırmızı ışık ihlali: 1.510 TL → 2.173,34 TL

Hatalı park: 690,89 TL → 994,4 TL

Hız sınırını %10-%30 aşma: 1.510 TL → 2.173,34 TL

Hız sınırını %30’dan fazla aşma: 3.001 TL → 4.319,34 TL

Alkollü araç kullanma cezası: 6.735 TL → 9.693,69 TL

Araç sürerken cep telefonu kullanma: 1.510 TL → 2.173,34 TL

Yurt Dışı Çıkış Harcı

Yurt dışı seyahat edenler için ödenen harç, 500 TL’den 720 TL’ye yükseldi.

Yurt Dışı Çıkış Harcı: 500 TL → 720 TL

Hatırlatmakta yarar var ki yukarıda yer alan artışlar 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak. Bu nedenle yeni bir pasaport alacaksanız, yurt dışından aldığınız telefonu üzerinize kaydettirecekseniz ya da ehliyet alacaksanız, elinizi çabuk tutarak zamlanmadan işlemlerinizi tamamlamak için yaklaşık bir ayınız var.