Akaryakıtta ÖTV Artışına Sınır Getirildi! 12 Milyar TL'den Vazgeçildi

2025 yılında akaryakıt ürünlerine yapılacak ÖTV artış oranına sınır getirildi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenleme ile beraber ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarını %1 civarında etkileyeceği tahmin ediliyor.

Bakan Şimşek: "Yaklaşık 12 Milyar Liralık Vergiden Vazgeçiyoruz"

Hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık."

Bu yıl temmuz-kasım döneminde Yİ-ÜFE oranının %7,12 olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Aralık ayında gerçekleşecek artış da eklenerek ÖTV tutarları güncellenecekti. Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, açıklamasında "Vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını destekleyici mahiyetteki bu düzenlememiz ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz" sözlerine de yer verdi.

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